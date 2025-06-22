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因應殯葬需求 彰化增設納骨塔

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣步入「生不如死」高齡化社會，部分鄉鎮納骨塔已不敷使用，彰化市第二納骨塔第二期裝修工程已完工，將再增加3342個塔位，正評估再建第3納骨塔，社頭鄉生命園區3萬個塔位也使用近9成，預計今年底北幢納骨塔增設的3千個塔位可啟用。

彰化縣政府民政處統計，彰化縣去年出生人數8945人，死亡1萬1793人，其中人口數較多的彰化市死亡人數1872人，員林市995人，不少鄉鎮鄉同樣面臨「生不如死」情況，納骨塔等都幾近飽和，各公所為讓鄉親圓滿走完人生最後一哩路，也加強完善納骨塔等殯葬設施。

彰化市公所殯儀館館長吳國潤表示，斥資1億多元興建的彰化市第二納骨塔第一期工程，施做18501個櫃位已近飽和，第二期施作個人櫃2721個、雙人櫃621個近期已完工，日前驗收時，因部分仍須改善，將再複驗。

彰化市每月平均有逾150人去世，很多家屬還在等進新的納骨塔位，只能先暫時寄存在舊塔。公所今年也編列經費將規畫施設第3納骨塔，400萬元規畫費已獲市代會通過，將評估在市立殯儀館、東區第4公墓、或第7公墓增設第3納骨塔。　 　

至於社頭鄉第6公墓生命紀念園區既有3萬個塔位，已使用近9成，很多來外鄉鎮、外縣市。社頭鄉公所主秘吳易宸表示，去年在園區還新建10間VIP室的「小靈堂」，今年初更斥資2213萬元發包增設北幢懷德堂中的3200個塔位，小靈堂和新塔位預計年底完工啟用。

員林市公所也編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，公所主秘賴冠宇表示，規畫案預計今年10月前就可完成，再送縣政府審查；目前也編列經費，規畫在第一公墓興建第二座納骨塔。

納骨塔 彰化 公墓

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