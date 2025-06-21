台中新光三越修復 技師建議鋼承板切割繩索吊掛

修復中的新光三越台中中港店鋼承板今天掉落，結構技師林明勝建議，以繩索吊掛切割再慢慢放置，避免造成不必要的驚慌，全國矚目工程應加嚴管控。

新光三越台中中港店2月13日氣爆，目前依修復計畫施工，有工人在網路群組發文，「台中新光三越最後一天怪手要退場，沒想到剛剛鐵板突然崩落，所幸無人傷亡」。

台中市政府都市發展局人員會同台中市結構工程技師公會前往現場會勘，林明勝告訴媒體，氣爆造成13樓地板下方支撐的4根鋼小梁扭曲，重新整修預計拆除。

林明勝表示，鋼小梁支撐上方樓板，上方樓板以鋼承板為模板並在上方綁鋼筋、灌混凝土。要汰換鋼小梁須先打除上方鋼筋及混凝土，再一塊一塊拆除鋼承板。

他說，混凝土與鋼筋網已拆除差不多，鋼承板也拆除為長3米、寬1米大小，但拆完後鋼承板沒支撐，上方部分還有混凝土、鋼筋，自13樓掉落12樓地板時造成巨大震動、聲響。

林明勝表示，「拆除過程不是大問題」，但拆除物掉落12樓時巨大震動與聲響可能造成人員心理壓力，建議鋼承板切割過程應以繩索吊掛，切割完整後，再以繩索慢慢放到12樓，避免造成巨大聲響。

另外，林明勝說，拆除的鋼承板、混凝土與鋼筋目前堆積在12樓樓板，當時未計畫承受這麼多重量，建議拆多少、運多少，如果一直堆積，可能負擔太重。他建議施工單位，這工程全國矚目，應加嚴管控，不要造成不必要驚慌與聯想。

都發局營造施工科正工程司趙崇彣表示，施工拆除當下樓板下方有安全維護與管制，無任何人經過，未造成人員受傷。由於以較嚴謹態度檢查現場防護措施，予局部停工，要求施工單位檢送加強防護安全措施，並自主檢查其他施工工程，提安全改善計畫後再復工。

新光三越透過文字稿說，立即依都發局指示再強化相關規定，務求修復工程安全進行。