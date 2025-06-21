台中新光三越鐵板坍塌…業者稱既定工程 都發局認工安事故

台中新光三越2月發生氣爆案至今尚未復業，目前修復作業進入第三階段「全面修復至可營業」，有工程修復人員爆料今天有塊鐵板坍塌，業者起初表示屬於既定工程，並無任何安全問題，然而都市發展局認定是工安事故，要求局部停工，業者回應會立即強化。

一名網友今天中午在社群平台發文，稱自己是新光三越修復工程人員，今天怪手要退場，沒想到鐵板突然崩塌，所幸無人傷亡，雖然危險，但為了生活硬著頭皮也得完成。不久後該網友將文章刪除。

新光三越下午2時許回應，今天的修復工程是12樓少數受損的小梁更換，更換前要先拆除13樓小區域的樓地板，拆除後會落在12樓，再行移除；所謂「鐵板崩塌」其實是包含在預定的工作計畫中，現場已有安全措施也淨空12樓，並無安全問題，也沒有任何人受傷。

都發局下午3時半表示，新光三越今天置換13樓樓板及小梁，施工期間發生鋼承板與水泥塊掉落的情形，雖然沒有造成人員傷亡，仍屬於工安事故，已要求工地全面加強工安與職安自主檢查，並強化樓板更換區域的防護圍籬。

都發局指出，事故發生後已經請局內人員、結構技師公會與勞檢單位聯合稽查，若發現違失將依法裁處；因為涉及工地違失，已要求局部停工，待業者提出安全改善計畫並通過審查，才可以復工。

新光三越下午4時半許回應，會遵照都發局指示，立刻依照規定再強化，務必要求修復工程安全進行。