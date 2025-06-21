南投市公所親子活動 鋼彈模型組吸引大小孩瘋玩

南投市公所今天舉辦假日親子活動，吸引200多名大人及小孩參加，其中「鋼彈模型組」免費提供80盒讓孩童組裝後帶回家，最受歡迎，開放報名即「秒殺」，現場還播動畫主題曲。

鼓勵親子共學、共玩，南投市公所下午舉辦親子活動，透過鋼彈模型組裝、桌遊對戰、串珠手作，及南投意麵免費供應，打造趣味與親情假日時光，現場還播放鋼彈動畫主題曲，爸爸看見熟悉的模型、聽到懷念旋律，感動說「沒想到能在此和孩子一起拼最愛的鋼彈」。

市公所表示，活動由南投市長張嘉哲妻子出資，打造童趣與親子互動友善時光，鼓勵父母帶孩子參與共玩，現場最受矚目的「鋼彈模型組」分為基礎組20名、進階組60名；桌遊區30多名孩童分組對戰，有人挑戰鬥智類桌遊「狼人殺」、「阿瓦隆」，也有趣味互動遊戲。

張嘉哲說，項鍊、手鍊串珠區吸引許多文靜、內向女孩參加，專注串起屬於自己的創意作品，為不讓孩子們玩到肚子餓，也請來意麵店家現場烹煮免費提供享用，市公所將持續舉辦更多寓教於樂親子活動，鼓勵家庭一同參與，透過共玩、共食創造幸福回憶。