連夜清除落石塌方！八仙山森林遊樂區宣布明起恢復開園
八仙山林道入口處昨天下午發生落石坍方後，林業保育署台中分署與道路養護單位共同協力，經工程人員全力清除路面土石，八仙山林道於今日下午4時起恢復通車，宣布八仙山國家森林遊樂區自6月22日起恢復開園。
林業署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區因近日山區連續降雨影響，導致山區土壤含水量飽和，增加了邊坡崩塌的風險，昨天下午1時40分發生土石崩塌，道路中斷，立即派遣工程人員和機具前往現場進行搶修作業，台電人員隨即接續進行電桿重建及線路搶修作業，凌晨1時完成八仙山的恢復供電。
而八仙山林道上大量的落石坍方，至昨夜晚間約8點左右，道路養護單位先將道路搶通後，受困遊客中心的50名遊客凌晨起已全部安全下山，隨後展開清除路面土石工作，至今天下午4時起恢復正常通車，因而宣布八仙山國家森林遊樂區6月22日起恢復開園。
台中分署並說，未來數日氣象預報仍持續降雨，山區土石含水量較高，雨後山區易出現落石、坍方等情形，民眾山區行車時請注意周遭環境，留心自身安全，並請隨時注意相關氣象及交通資訊。園區旅遊資訊，可上林業及自然保育署台灣山林悠遊網查詢，或電洽八仙山國家森林遊樂區04-25951214。
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