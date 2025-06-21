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牛耳藝術渡假村辦音樂會 緬懷藝術老頑童黃炳松

中央社／ 南投縣21日電

牛耳藝術渡假村今天舉辦音樂會紀念在地「藝術老頑童」黃炳松，感念對地方藝術、文史、自然生態貢獻，埔里鎮長廖志城說，黃炳松一生熱愛土地、奉獻藝術，盼埔里成宜居城鎮。

牛耳藝術渡假村創辦人、埔里山城傳奇藝術老頑童黃炳松2021年辭世，園方今天辦紀念音樂會，廖志城出席表示，黃炳松對在地藝術、文化、自然生態貢獻，總結就是「大養生」概念，盼埔里發展成宜居城鎮，無私付出造就埔里在台灣藝術文化發展有重要地位。

黃炳松長子、牛耳藝術渡假村總經理黃碩基說，這場音樂會由作曲家王明哲擔任音樂總監，為父親生前創作歌詞譜寫動人歌曲，由聲樂家陳韋翰、凌孟汶、黃奕誠及在地多個藝文團隊共同演出，透過悠揚樂聲紀念「埔里奇人」。

黃碩基表示，黃炳松許多朋友來自藝文界，包含雕塑家楊英風、朱銘等都是座上賓，並於1978年創辦「埔里鄉情雜誌」，就是「水沙連雜誌」前身，連續發行多年，是台灣首本私人出版地方刊物，也與素人石雕藝術家林淵結緣，收藏作品創立牛耳石雕公園供遊客觀賞。

黃碩基說，黃炳松關懷生態，買山坡地種樹，使南烘溪、南安路等處綠蔭成林，渡假村內則遍植油桐樹，桐花盛開時舉辦詩歌藝文展演，成為全國桐花季活動濫觴，還曾為護樹、反空污，80多歲高齡仍走上街頭，並熱愛繪畫、創作歌詞，淺顯易懂讓人琅琅上口。

音樂會 埔里

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