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彰化臨海四成國中小沒游泳課 縣府：全縣八大生活圈要建泳池

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大多數鄉沒公私立游泳池，大多數學校沒游泳池，極少數有游泳池的學校推動全校學生都要學習游泳。圖／媽厝國小提供
彰化縣大多數鄉沒公私立游泳池，大多數學校沒游泳池，極少數有游泳池的學校推動全校學生都要學習游泳。圖／媽厝國小提供

彰化縣臨海，八卦山麓與海岸最短離約12公里，卻有近四成國中小學沒游泳課，縣政府今年首辦認證表揚大會，2043名學生達到或超越教育部第四級標準被表揚；縣政府今表示，將在全縣八大生活圈都興建公共游泳場館，全面推動游泳課程。

縣政府教育處指出，全縣八大生活圈的彰化、員林兩市各有一座彰北、彰南運動中心，其餘6鎮沒有公立的游泳池和運動場館，學校要推動游泳課程必須有游泳池，縣政府在和美鎮興建運動中心預定8月完工，鹿港鎮運動中心預定10月完工，希望在年底前啟用，接下來依序興建二林區、溪湖區和北斗、田中兩區，其中二林區運動中心位在縣立二林高中第二校區，進入設計規畫階段，溪湖區的將蓋在北勢里，北斗區蓋在大道公附近，田中區蓋在龍江館旁邊。

彰化縣絕大多數學校沒游泳池，九成的鄉沒公私立游泳池，須雇用遊覽車載到附近民間游泳池教學，沿海鄉鎮除了鹿港鎮，另外5鄉沒公立游泳池，部分小校使用塑膠水池充當，教小朋友最基礎的閉氣、划水，縣政府今年首辦國中小學生游泳與自救能力認證表揚活動，鼓勵學校開辦游泳課程，本（113）學年共126所國中小學舉辦游泳教學，逾1萬5千名學生上課，2043人學達到教育部第四級以上、能游25公尺的標準，獲縣政府表揚。

縣長到歐洲考察，教育處長蔡金田代表縣長授證和表揚，蔡金田說，游泳不僅是學校體育課程的一部分，更是關乎生命安全的基本能力，縣府為協助學校克服場地、人力與經費等困難，近兩年投入逾1千萬元，補助游泳教學資源和場地使用費，守護學生的學習權與生命安全。

彰化縣有212所國中小學，縣政府興建八大生活圈的運動中心，大部分經費來自中央補助，例如和美鎮運動中心有中央補助款和一些縣款，鹿港鎮運動中心就是縣政府自籌款；蔡金田表示，縣府將持續推動游泳普及政策，擴大參與學校與學生數，強化師資培訓、提升課程品質，並攜手社會資源與民間力量，建構更完整的教學支持系統，邁向「每個孩子都能安全下水、學會自救」的目標。

彰化縣首辦游泳國中小學生游泳與自救能力認證表揚活動。圖／縣政府教育處提供
彰化縣首辦游泳國中小學生游泳與自救能力認證表揚活動。圖／縣政府教育處提供

運動 游泳池

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