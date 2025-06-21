台中新光三越修復工程鋼承板掉落 市府令暫停工

修復中的新光三越台中中港店鋼承板掉落，台中市政府都市發展局派員前往查處，無人員傷亡，要求局部停工，提施工安全改善計畫後再復工。

新光三越台中中港店2月13日氣爆，目前依修復計畫施工，有工人在網路群組發文，「台中新光三越最後一天怪手要退場，沒想到剛剛鐵板突然崩落，所幸無人傷亡」。

新光三越透過文字稿表示，目前工程都屬修護計畫內正常施工程序，今天進行12樓極少數受損小梁更換準備，須拆除13樓小區域樓地板，落在12樓後移除，這項作業在預定工作計畫中。現場有安全措施並淨空12樓，無任何安全問題。

新光三越說，現場絕非塌陷，這是計畫中拆除樓地板，準備更換小梁的既定工程，目前整體工程都在安全第一優先前提下加速進行，進度順利。

都發局查察後透過文字稿表示，由於部分小梁變形，樓板部分破壞，依先前獲審通過的修繕施工計畫置換部分13樓樓板（含鋼承板），併作12樓部分小梁改善和混凝土澆灌。

鋼承板拆除及小梁置換過程中有水泥塊和鋼承板掉落，都發局說，在施工範圍內，無施工人員傷亡，已依規要求工地全面加強工安和職業安全自主檢查、支撐加固和加設樓板更換範圍防護圍籬等。

都發局表示，第3階段修復改善計畫內的施工意外，已請併同結構技師公會和勞動檢查單位聯合稽查，由於有涉工地違失，已依規要求這部分局部停工，提安全改善計畫後再復工，另如果涉勞安、職安違失，將由勞檢單位依規查處辦理。