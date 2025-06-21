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最美公路景觀變事故熱區 議員籲正視橋聳雲天安全缺口

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國道六號幾乎都是高架道路，又以國姓交流道「橋聳雲天」，距地面高達70公尺。圖／本報資料照
國道六號幾乎都是高架道路，又以國姓交流道「橋聳雲天」，距地面高達70公尺。圖／本報資料照

南投國道六號「橋聳雲天」路段景色壯麗，獲選為全台公路八景之首，卻屢傳墜落意外，5年來已出現9起墜落意外，南投縣議員林芳妤呼籲加設防墜護網，縣府將向高公局反映要求改善，避免憾事一再發生。

「橋聳雲天」高約70公尺，相當於23層樓高，設計壯觀，卻也屢屢發生駕駛或民眾墜落事件，造成重大傷亡。近年事故頻傳，2023年就已出現4年7起墜落，高公局增加警力巡邏和圍籬，狀況有所改善。未料，今年4月更接連傳出兩起墜橋事件，地方居民不滿安全防護不足。

林芳伃表示，橋聳雲天是南投重要觀光地標，但多起墜落事故令人遺憾，建議在橋梁最高處及轉彎路段增設防墜護網和安全設施，加強警示標誌，降低意外風險，保障用路人生命。

為防範類似事件，高公局過去在國姓高架路段加裝監控器系統、路肩畫設槽化線禁止臨時停車、協請國道警察加強巡邏等預防措施，但沒有達到防護效果。

兩年前，立委馬文君和高公局會勘了解現場後，在國姓交流道高架橋段施作圍籬等防護措施改善，然而今年又發生2起墜落意外，林芳伃呼籲在最高處轉彎地點加設防護網和警示標誌。縣政府表示，將向高公局反映，增加橋聳雲天路段相關防護設施。

林芳伃也建議，居民希望結合公部門與地方，舉辦祈福法會，撫慰在地居民心情，強化人文關懷。

高公局 標誌 南投縣

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