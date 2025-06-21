丹麥焚化廠可滑雪及攀岩 王惠美對彰化焚化廠更多啟發

為推動彰化縣垃圾處理永續化與綠能轉型，彰化縣長王惠美今天率考察團參訪丹麥哥本哈根Amager Resource Center（ARC），這座垃圾焚化發電廠屋頂建有滑雪道，是世界首座可滑雪的發電廠，王惠美說，縣府將做為借鏡，也讓彰化溪州焚化廠融入生活。

ARC為哥本哈根市中心的廢棄物資源化中心，每年處理約 61萬公噸垃圾，透過焚化技術產出的熱能可提供9.2 萬戶家庭的暖氣使用，及9.9 萬戶家庭用電，其中約 23% 熱能供應哥本哈根中央區域，有效取代部分化石燃料，是城市綠能系統中關鍵的角色。

王惠美說，ARC附屬設施 「CopenHill」以開創性的設計在國際間享有盛名，最大特色在於成功融合工業設施與都市生活需求，在發電廠的設施屋頂建有全長約450公尺的滑雪道，可以滑雪，讓平地的丹麥也能體驗冬季運動；外牆則設置全世界最高、達85公尺的人造攀岩牆，成為極限運動愛好者的聖地，讓丹麥能透過將廢棄物轉化為能源並提供城市體育休閒場所，是綠色轉型融入城市景觀的典範。

王惠美說，垃圾處理與能源轉型是當前環境治理的核心議題，此次除深入解了ARC所採用的高效率焚化技術及空汙防制設備及當地居民從ARC屋頂滑雪道外，令人印象深刻，ARC做到開放公共設施與社區協作，成功建立起與居民的信任關係，成為當地休閒設施。