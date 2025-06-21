丹麥焚化廠可滑雪及攀岩 王惠美對彰化焚化廠更多啟發
為推動彰化縣垃圾處理永續化與綠能轉型，彰化縣長王惠美今天率考察團參訪丹麥哥本哈根Amager Resource Center（ARC），這座垃圾焚化發電廠屋頂建有滑雪道，是世界首座可滑雪的發電廠，王惠美說，縣府將做為借鏡，也讓彰化溪州焚化廠融入生活。
ARC為哥本哈根市中心的廢棄物資源化中心，每年處理約 61萬公噸垃圾，透過焚化技術產出的熱能可提供9.2 萬戶家庭的暖氣使用，及9.9 萬戶家庭用電，其中約 23% 熱能供應哥本哈根中央區域，有效取代部分化石燃料，是城市綠能系統中關鍵的角色。
王惠美說，ARC附屬設施 「CopenHill」以開創性的設計在國際間享有盛名，最大特色在於成功融合工業設施與都市生活需求，在發電廠的設施屋頂建有全長約450公尺的滑雪道，可以滑雪，讓平地的丹麥也能體驗冬季運動；外牆則設置全世界最高、達85公尺的人造攀岩牆，成為極限運動愛好者的聖地，讓丹麥能透過將廢棄物轉化為能源並提供城市體育休閒場所，是綠色轉型融入城市景觀的典範。
王惠美說，垃圾處理與能源轉型是當前環境治理的核心議題，此次除深入解了ARC所採用的高效率焚化技術及空汙防制設備及當地居民從ARC屋頂滑雪道外，令人印象深刻，ARC做到開放公共設施與社區協作，成功建立起與居民的信任關係，成為當地休閒設施。
王惠美表示，彰化溪州焚化廠自2022年啟動整改，112年完成升級整備後，113年焚化處理量較前一年增加約5,500公噸，發電效率同步提高，售電量成長達20.7%，整體汙染防制能力大幅增強，年減碳量達1,067公噸，展現具體成果，縣府將以ARC為借鏡，減少碳排放並創造經濟價值，並將規劃融合空間設計與社區參與理念，讓環保設施不再是鄰避設施，為下一代打造融合經濟效益與環境價值的永續城市風貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言