快訊

陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問疑惑：她是誰？

六福村門票漲了！價位「直逼日本迪士尼」 全網震驚：國旅玩不起

聽新聞
0:00 / 0:00

為舊衣找到新主人 彰化縣舉辦8場舊衣換肥皂活動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
雖然彰化縣絕多大數鄉鎮市都有舊衣回收箱，但很多民眾仍捨不得投入，寧可參與環保局舉辦的舊衣回收活動，希望能為舊衣找到新主人。記者劉明岩／攝影
雖然彰化縣絕多大數鄉鎮市都有舊衣回收箱，但很多民眾仍捨不得投入，寧可參與環保局舉辦的舊衣回收活動，希望能為舊衣找到新主人。記者劉明岩／攝影

家中舊衣何處去？丟垃圾車怕或舊衣回收桶，常令主人捨不得。彰化環保局因此舉辦8場『離情「衣衣』，再續前緣」舊衣兌換活動，幫忙為舊衣找到新主人，民眾只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。

環保局表示，過端午以後，民眾總會收起冬衣，但衣櫃總要清理，以容納新的夏衣，因此舊衣終是要「斷、捨、離」，至於舊衣何去何從？很多人對於丟垃圾車或投舊衣回收桶，往往都有些不捨及覺得浪費，所以當環保局舉辦此一舊衣兌換活動時，除了有機會為舊衣找到新主人外，還可獲得一塊肥皂獎勵，因此彰化縣環保局過去舉辦舊衣兌換活動，均獲得熱烈回響。

今年舊衣兌換活動將再舉辦8場，分別在6月27日、7月4日、7月18日的下午4時到7時在家樂福彰化店B1美食街；6月28日、7月5日、7月19日的下午4時至7時在大潤發員林店的室外停車場；7月11日下午1時至4時在MUCH主幼商場二林店；7月12日下午4時至7時在流行之星服飾商場北斗店。

環保局指出，回收的舊衣將交給委辦的舊衣回收商，經整理後再利用，情況較好的舊衣可捐給需要的團體或個人，或者投入二手市集找到新主人。

環保局表示，此次舊衣兌換活動的回收項目為乾淨整潔且無髒汙的衣物，包括上衣、褲子、裙子、外套等，只要攜帶20件到指定地點，就可以兌換#1顆肥皂，現場每位民眾最多可領2顆肥皂，請勿協助他人代領。

環保局提醒，非乾淨的衣物、家居紡織品（如棉被、枕頭）、非衣物類項目、貼身衣物等項目，不列入本次活動兌換項目。

環保局表示，每一場次的兌換人數為210人，在活動前開始前10分鐘發放號碼牌，請民眾依照號碼牌兌換。

彰化縣將舉辦8場舊衣兌換活動，幫忙為舊衣找到新主人，民眾只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。圖／環保局提供
彰化縣將舉辦8場舊衣兌換活動，幫忙為舊衣找到新主人，民眾只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。圖／環保局提供

環保局 彰化 垃圾車

延伸閱讀

環境部撤銷中火1800萬罰款敗訴 台電：依法提救濟

龍眼花大爆發蜂蜜產量多5倍 彰化自創品牌買3送1加贈品

彰化石笱排水變「紅河」 環保局稽查若超標最高罰2千萬

【重磅快評】民進黨要翻桌 盧秀燕收得到中火罰鍰？

相關新聞

滯留八仙山近百人陸續下山 台電漏夜搶修至今凌晨1點復電

八仙山林道入口處昨天下午發生落石坍方後，台電台中區處接獲和平區19戶停電通報，至昨夜晚間約8點左右，道路養護單位已將道路...

八仙山遊樂區土石崩塌停電 台電漏夜搶修01：02復電

八仙山國家森林遊樂區昨天下午1時40分發生土石崩落、道路中斷，近百名遊客、員工受困，共19戶停電，經林業保育台中分署派員...

為舊衣找到新主人 彰化縣舉辦8場舊衣換肥皂活動

家中舊衣何處去？丟垃圾車怕或舊衣回收桶，常令主人捨不得。彰化縣環保局因此舉辦8場『離情「衣衣』，再續前緣」舊衣兌換活動，...

台中第二市場停車場啟用 8月底前免費

耗資6億元興建的台中市中區第二市場停車場昨天啟用，提供477席汽車位與632席機車位，8月31日前免費。市府表示，後續二...

南投縣設智慧候車亭 民眾盼增公車班次

南投縣公車路線與班次不足，加上候車亭老舊，讓民眾苦等公車。縣府近期啟動「公車候車環境升級計畫」，首波設置16座智慧候車亭...

地方采風／郭俊銀復育皇蛾 為童年「贖罪」

一甲子之前的八卦山時見皇蛾，幼年捕捉皇蛾賺零用金的郭俊銀創立「花樹銀行」，抱著「贖罪」的心在園區復育皇蛾12年，今年不但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。