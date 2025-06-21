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為舊衣找到新主人 彰化縣舉辦8場舊衣換肥皂活動
家中舊衣何處去？丟垃圾車怕或舊衣回收桶，常令主人捨不得。彰化縣環保局因此舉辦8場『離情「衣衣』，再續前緣」舊衣兌換活動，幫忙為舊衣找到新主人，民眾只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。
環保局表示，過端午以後，民眾總會收起冬衣，但衣櫃總要清理，以容納新的夏衣，因此舊衣終是要「斷、捨、離」，至於舊衣何去何從？很多人對於丟垃圾車或投舊衣回收桶，往往都有些不捨及覺得浪費，所以當環保局舉辦此一舊衣兌換活動時，除了有機會為舊衣找到新主人外，還可獲得一塊肥皂獎勵，因此彰化縣環保局過去舉辦舊衣兌換活動，均獲得熱烈回響。
今年舊衣兌換活動將再舉辦8場，分別在6月27日、7月4日、7月18日的下午4時到7時在家樂福彰化店B1美食街；6月28日、7月5日、7月19日的下午4時至7時在大潤發員林店的室外停車場；7月11日下午1時至4時在MUCH主幼商場二林店；7月12日下午4時至7時在流行之星服飾商場北斗店。
環保局指出，回收的舊衣將交給委辦的舊衣回收商，經整理後再利用，情況較好的舊衣可捐給需要的團體或個人，或者投入二手市集找到新主人。
環保局表示，此次舊衣兌換活動的回收項目為乾淨整潔且無髒汙的衣物，包括上衣、褲子、裙子、外套等，只要攜帶20件到指定地點，就可以兌換#1顆肥皂，現場每位民眾最多可領2顆肥皂，請勿協助他人代領。
環保局提醒，非乾淨的衣物、家居紡織品（如棉被、枕頭）、非衣物類項目、貼身衣物等項目，不列入本次活動兌換項目。
環保局表示，每一場次的兌換人數為210人，在活動前開始前10分鐘發放號碼牌，請民眾依照號碼牌兌換。
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