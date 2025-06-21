滯留八仙山近百人陸續下山 台電漏夜搶修至今凌晨1點復電

八仙山林道入口處昨天下午發生落石坍方後，台電台中區處接獲和平區19戶停電通報，至昨夜晚間約8點左右，道路養護單位已將道路搶通並清除路面土石，台電人員隨即接續電桿重建及線路搶修，今天凌晨1時完成八仙山的恢復供電。林業保育署台中分署表示，受困的50名遊客中心也已於昨日深夜陸續下山。

林業署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區因近日山區連續降雨影響，導致山區土壤含水量飽和，增加了邊坡崩塌的風險，昨天下午1時40分發生土石崩塌，道路中斷，立即派遣工程人員和機具前往現場搶修，並將現場約50名遊客安排於遊客中心休息，並提供飲品及點心等待搶通，人員均平安。

台電公司台中區處指出，昨天接獲和平區有停電通報後，立刻上山，發現崩塌點位在台中市和平區篤銘橋右側往八仙山森林遊樂區的聯外道路入口處，山坡有大量土石滑落至路面，因此造成八仙山地區民眾及遊客受困無法進出。

其中，台電公司電力桿線也遭滑落的土石損毀，更有一支電桿倒斷，致八仙山遊樂區一帶，包括了八仙山森林遊樂園區在內共有19戶用戶停電，台電立即調派搶修人員前往事故現場待命，待道路養護單位清除土石，至昨夜晚間約8點左右，搶通道路後立即搶修電力。

台中區處長顏錦義表示，谷關山區入夜後仍在下雨，建桿工作相對不易！但為使昨晚少數仍需滯留山區的遊客及民眾能夠盡快有電使用，台電加派人員搶修，並叮嚀現場人員務必在安全第一的情況下搶修復舊，今天凌晨1時02分順利完成八仙山區的搶修復電作業，為遊客及山區居民來電點燈。