八仙山遊樂區土石崩塌停電 台電漏夜搶修01：02復電

八仙山國家森林遊樂區昨天下午1時40分發生土石崩落、道路中斷，近百名遊客、員工受困，共19戶停電，經林業保育台中分署派員搶修，道路在昨晚7時5分搶通，台電人員也漏夜搶修，在今天凌晨1時2分復電，為遊客及民眾來電點燈。

台電台中區處昨天下午1時30分獲報，和平區有停電通報後，台電搶修人員到場，發現和平區篤銘橋右側往八仙山森林遊樂區聯外道路山坡有大量土石滑落至路面，造成園區內民眾及遊客受困。

搶修人員也發現，台電電力桿線也遭滑落的土石損毀，更有一支電桿倒斷，致八仙山遊樂區一帶共有19戶停電中，台電立即調派搶修人員馳往事故現場待命，待道路養護單位清除土石搶通道路後，立即搶修電力。