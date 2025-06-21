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郭俊銀復育皇蛾 為童年「贖罪」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
郭俊銀（左）陪健保署長石崇良種植辣木。記者簡慧珍／攝影
郭俊銀（左）陪健保署長石崇良種植辣木。記者簡慧珍／攝影

一甲子之前的八卦山時見皇蛾，幼年捕捉皇蛾賺零用金的郭俊銀創立「花樹銀行」，抱著「贖罪」的心在園區復育皇蛾12年，今年不但皇蛾陸續孵化，還發現瀕臨絕種植物琉球暗羅葉子上有皇蛾終齡幼蟲，郭俊銀保護自然生態的理想再跨出一大步。

皇蛾被公認為世界最大的蛾類，被譽為蝴蝶王國的台灣把皇蛾單獨製成標本出售，不少民眾捕蝶賺外快，當時陽春麵每碗1元，八卦山皇蛾依完整性每隻賣8元至12元。人為濫捕和山林開發，八卦山皇蛾數量逐漸稀少。

郭俊銀表示，小時候不懂事，隨著年齡增長他內心有愧，經營「花樹銀行」種植辣木等人類和昆蟲可食用的植物，展開皇蛾復育工程，經研究和改進復育技術，近年最大量可復育上千隻，部分送給學校研究及復育。

園區與屏東保種中心等單位合作種植台灣瀕危植物琉球暗羅，今年葉子竟有皇蛾終齡幼蟲，透露蛾樹共生訊息，令人驚喜。可惜皇蛾不是台灣特有種，也非瀕危物種，郭俊銀的復育之路走得很孤單。

過去羽化而出的皇蛾都沒育出第二代，郭俊銀分析與食草數量不足有很大關係，希望有社區居民願合作復育，恢復「蛾丁興旺」榮景。

「花樹銀行」創辦人郭俊銀復育的皇蛾。記者簡慧珍／攝影
「花樹銀行」創辦人郭俊銀復育的皇蛾。記者簡慧珍／攝影

生態保育 生態 復育

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