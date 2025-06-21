南投縣設智慧候車亭 民眾盼增公車班次

南投縣公車路線與班次不足，加上候車亭老舊，讓民眾苦等公車。縣府近期啟動「公車候車環境升級計畫」，首波設置16座智慧候車亭、站牌，改善等車體驗。有民眾認為若未同步增加班次，幫助有限，議員則呼籲中央挹注資源改善南投交通。

南投縣政府盤點全縣207座候車亭，規畫分三期改善，第一期針對南投市、草屯鎮與埔里鎮優先推動，設置10座智慧候車亭與6座智慧站牌，自6月2日開工。候車亭將結合「南投好行App」提供即時車況查詢，並強化遮陽避雨、座椅與照明等。

縣長許淑華表示，這是南投邁向智慧交通與友善城市的第一步，未來將擴及更多鄉鎮，打造便利又具人本精神的公車環境。

陳姓市民認為，若沒有增加班次與擴充路線，依舊無法解決偏鄉交通不便問題，「知道幾點來車沒用，問題是車太少、來得太慢，還是只能乾等。」

縣議員簡千翔指出，南投不像都會區，建設得循序漸進，「至少乘客能掌握公車動態，比過去毫無方向地等車好多了。」

縣議員林儒暘說，南投缺乏高鐵、捷運與鐵路，交通資源嚴重不足，中央應挹注經費協助地方擴充公車班次與路線。

縣府表示，將依使用情況調整，積極爭取中央資源，推動智慧設施與公車營運並進，提升公共運輸品質。