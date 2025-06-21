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台中第二市場停車場啟用 8月底前免費

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
第二市場停車場旁的建物，一樓正在開放店鋪招商，二樓則作為中區親子館，預計明年初啟用。記者陳敬丰／攝影
第二市場停車場旁的建物，一樓正在開放店鋪招商，二樓則作為中區親子館，預計明年初啟用。記者陳敬丰／攝影

耗資6億元興建的台中市中區第二市場停車場昨天啟用，提供477席汽車位與632席機車位，8月31日前免費。市府表示，後續二期工程將再斥資6億元，增建辦公廳舍與智慧運輸中心，二樓也規畫中區親子館，預計明年啟用。

市長盧秀燕表示，第二市場停車場鄰近第二市場、柳川水岸、中華夜市、台中州廳等知名景點，停車位供不應求，且舊市區需要翻轉，市府興建這座停車場後，未來陸續啟用親子館、店鋪、辦公廳舍與智慧運輸中心，還將銜接捷運站，成為全國最好、功能最多的停車場。

盧秀燕宣布，為了慶祝第二市場停車場啟用，到8月31日前，汽機車停車完全免費，希望大家多來停車，也到舊市區觀光。停車管理處補充，第二市場停車場尚未確定8月31日後的收費方式，視這段期間的營運狀況研議。

交通局長葉昭甫指出，第二市場停車場包含地下2層與地上4層，提供477席汽車位與632席機車位；機車席數較多是考量未來設置捷運站點，民眾將有大量短距離騎乘需求。

葉昭甫說，第二市場停車場汽車格未來會增加到561席，加上附近大誠停車場的265席汽車位，已經超過800席；市府正在台中火車站旁興建大台中轉運中心，明年上半年啟用，預計提供600多席汽車位與1300多席機車位，應可滿足中區的停車需求。

葉昭甫表示，建物4樓預留空間與梁柱，規畫增建5到7樓，其中2層做為辦公廳舍，預計由停車管理處進駐，1層是智慧運輸中心，包含交通數據決策室與路網監控設施，二期工程預計耗資6億元，正在招標。

至於停車場附加設施，葉昭甫指出，與中捷藍線共同規畫，停車場前留有空間設置捷運站，停車場內也會有捷運出口；停車場外設置YouBike站，是台中市第1600個站點；停車場旁的建築一樓是商鋪空間，目前招商中，二樓是親子館。社會局補充，親子館正在試裝修，預計明年1月啟用。

交通局指出，盧秀燕上任後，耗資超過130億元，共規畫41處路外停車場，目前22處已啟用、13處施工中、3處規畫設計中、2處委外BOT，合計將提供8747席汽車位與8211席機車位。

台中第二市場停車場昨天啟用，市府表示未來停車場二期工程與大台中轉運中心陸續完工啟用，應可滿足中區的停車需求。記者陳敬丰／攝影
台中第二市場停車場昨天啟用，市府表示未來停車場二期工程與大台中轉運中心陸續完工啟用，應可滿足中區的停車需求。記者陳敬丰／攝影
第二市場停車場目前共地下2層、地上4層，未來會再增建地上5到7層，設置辦公廳舍與台中智慧運輸中心。記者陳敬丰／攝影
第二市場停車場目前共地下2層、地上4層，未來會再增建地上5到7層，設置辦公廳舍與台中智慧運輸中心。記者陳敬丰／攝影
台中第二市場停車場緊鄰第二市場等景點，旁邊就是BRT車站，未來還會銜接中捷藍線，成為全國功能最多的停車場之一。記者陳敬丰／攝影
台中第二市場停車場緊鄰第二市場等景點，旁邊就是BRT車站，未來還會銜接中捷藍線，成為全國功能最多的停車場之一。記者陳敬丰／攝影

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