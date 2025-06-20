道路搶通！八仙山森林遊樂區土石崩塌 50名遊客受困逾5小時獲救

八仙山國家森林遊樂區今天下午發生土石崩塌，50名遊客受困，林業及自然保育署台中分署派員工搶修，道路中斷逾5小時，晚間7時5分搶通，遊客陸續下山。

位於台中市和平區的八仙山國家森林遊樂區，今天下午1時40分，八仙山林道入口處邊坡發生土石崩塌，道路中斷，造成50名遊客受困，無法下山。

林業保育署台中分署透過文字稿表示，連日降雨導致山區土壤含水量飽和，增加邊坡崩塌風險，已派遣工程人員和機具前往現場進行搶修作業，50名遊客均平安，安排在遊客中心休息並提供飲品及點心。

林業保育署台中分署也派遣工程人員、機具前往現場搶修，歷經逾5小時搶修工程。林業保育署台中分署表示，晚間7時5分，道路坍方處搶通，目前交通管制中，遊客陸續下山。八仙山國家森林遊樂區自即日起休園，待道路搶修完成並確認安全無虞後再行公告開園。