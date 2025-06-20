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2025年台灣設計展在彰化 王惠美率團到丹麥取經

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2025台灣設計展訂10月10日在彰化登場，彰化縣長王惠美率領縣府考察團，參訪一年一度的國際設計盛會「丹麥三日設計節（3daysofdesign）」。圖／縣府提供
2025台灣設計展訂10月10日在彰化登場，彰化縣長王惠美率領縣府考察團，參訪一年一度的國際設計盛會「丹麥三日設計節（3daysofdesign）」。圖／縣府提供

2025台灣設計展訂10月10日在彰化登場，彰化縣長王惠美昨天率領縣府考察團前往世界設計重鎮丹麥哥本哈根取經，參訪一年一度的國際設計盛會「丹麥三日設計節（3daysofdesign）」，感受到北歐國家如何透過設計提升城市品質，為台灣設計展注入嶄新的國際視野與靈感。

王惠美說，丹麥設計以簡約、功能性及環保意識聞名於世，其理念不僅落實於產品設計，也形成一種獨特的生活美學。今年丹麥三日設計節以「KEEP IT REAL」為主題，強調真實性、個人表達與永續價值，吸引來自全球的設計師、相關業者及設計愛好者齊聚一堂，展示北歐設計在生活美學及環境永續方面的最新成果。

考察團參訪了設計節的重要展館「丹麥設計博物館，該館為丹麥設計領域的國家殿堂，從經典家具到現代作品都有收藏，王縣長在導覽人員的介紹下，深入了解博物館如何透過展覽與教育計畫，將設計歷史轉化為文創資源，激發創意與產業連結。

團隊也走訪坐落於哥本哈根港邊的創新建築BLOX，該建築由廢棄60年的皇家啤酒廠基地改造而成，以交錯堆疊的透明方塊構成獨特外觀，並融合展覽、會議、餐飲與零售空間，成為公共生活與創意交流的平台。建築使用通透綠色玻璃帷幕，與周邊傳統建築的銅綠屋頂對話，體現設計與環境、歷史的共融精神，成為城市更新的典範。

王惠美說，彰化建縣逾300年，擁有豐富的歷史文化與完整產業鏈，從農業、工業到生活工藝，孕育無數創意潛力。2025台灣設計展將以「生活」、「文化」、「產業」三大主軸，透過設計的力量重新思考日常挑戰，重塑文化認同，並推動產業升級與國際接軌。

王惠美表示，透過此次考察，看見丹麥設計在全球的影響力，更感受到北歐國家如何透過設計提升城市品質，這與彰化縣即將舉辦的2025台灣設計展目標不謀而合。

2025台灣設計展訂10月10日在彰化登場，彰化縣長王惠美率領縣府考察團，參訪一年一度的國際設計盛會「丹麥三日設計節（3daysofdesign）」。圖／縣府提供
2025台灣設計展訂10月10日在彰化登場，彰化縣長王惠美率領縣府考察團，參訪一年一度的國際設計盛會「丹麥三日設計節（3daysofdesign）」。圖／縣府提供
2025台灣設計展訂10月10日在彰化登場，彰化縣長王惠美率領縣府考察團，參訪一年一度的國際設計盛會「丹麥三日設計節（3daysofdesign）」。圖／縣府提供
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2025台灣設計展訂10月10日在彰化登場，彰化縣長王惠美率領縣府考察團，參訪一年一度的國際設計盛會「丹麥三日設計節（3daysofdesign）」。圖／縣府提供
2025台灣設計展訂10月10日在彰化登場，彰化縣長王惠美率領縣府考察團，參訪一年一度的國際設計盛會「丹麥三日設計節（3daysofdesign）」。圖／縣府提供

設計師 王惠美 丹麥

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