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彰化醫護挽袖為「膳糧」食物箱裝箱 感受施比受更有福
彰化員榮醫療體系捐贈物資給社團法人中華安得烈慈善協會，今10多名員工到協會台中辦事處協助膳糧食物箱的裝箱工作；員榮醫療體系董事尹文國說，捐贈也參與裝箱，把社會各界愛心送給最需要幫助的人，能體會「施比受更有福」意義。
中華安得烈慈善協會台中辦事處，每月為中彰投苗和金門等五縣市1千多名受助戶寄送食物箱，今員榮醫療體系尹文國、院長辦公室主任張名尚、公關室主任周運帷、護理部副主任蔡鴻儒等10多人協助「膳糧食物箱」裝箱工作，用了兩小時裝100箱，將一個月分量的米、麵條、罐頭、 餅乾和保久乳裝入食物箱，再貼上物流貼條送達給有需要的家庭。
「我們有能力付出，就應該把溫暖傳出去。」尹文國說，員榮醫療體系關懷弱勢10多年，除捐款給華山基金會照顧獨居老人、認捐快樂天堂基金會連續舉辦十一屆寒冬圍爐千人饗宴、醫院免收貧病弱勢民眾掛號費，這次用自己的雙手付出關懷與愛，奉獻一點點心力幫助弱勢，他和同事都有助人為快樂之本的踏實感。
員榮醫療體系曾邀請中華安得烈慈善協會執行長羅紹和，到院內分享協會宗旨，羅紹和提到一改傳統食物銀行募集食物作法，而是針對受助家庭、對象依據年齡與需求。安得烈台中辦事處長廖華齡表示，台中服務1200戶，因裝箱作業需要人力，學生可向學校申請或直接聯絡協會來服務。
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