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台中大里居民拉白布條反對砂石場設置 水利局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區西湖里居民因不滿耀營實業申請在當地設置砂石場，拉白布抗議。記者趙容萱／攝影
台中市大里區西湖里居民因不滿耀營實業申請在當地設置砂石場，拉白布抗議。記者趙容萱／攝影

台中市大里區西湖里居民反對耀營實業申請在當地設置砂石場，今天下午趁水利局人員現勘，聚集申請場址旁，拉白布抗議，附近113戶住戶或工廠代表人有73戶連署反對。水利局說明，將依法會勘，審慎處理耀營實業。 

西湖里居民今天下午2時在市議員李天生、里長賴加彬等人陪同下，在耀營實業申設砂石場場址旁，拉上寫有「堅決反對設置砂石場」的白布條，高呼口號抗議，也有住戶連署反對。

台中市水利局說明，有關耀營實業申請大里區西湖北段873、873-1地號等2筆非都市土地，一般農業區農牧用地變更編定為礦業用地，作為砂石碎解洗選場、預拌混凝土拌合場及砂石臨時堆置場等設施使用一案，水利局今天下午現地會勘。

水利局表示，此案申請砂石碎解洗選場等礦業用地興辦事業，依據「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」，申請人須檢附興辦計畫土地直線距離250公尺以內住家的住戶同意書，先前已要求申請人補正相關資料，並在今年5月19日收到補正文件。

水利局指出，考量此案申請位址周邊中、小型工廠林立，為審慎釐清事業計畫的可行性、必要性（或總量管制）、土地區位或面積規模等，將依法予以審查，釐清設場位置250公尺內是否有住家並同意設置，涉及人民權益，為審慎處理，市府水利局特辦理會勘。針對周邊居民表達的意見，將納入後續審查的參據，保障民眾權益。

台中市大里區西湖里居民因不滿耀營實業申請在當地設置砂石場，連署反對設置。記者趙容萱／攝影
台中市大里區西湖里居民因不滿耀營實業申請在當地設置砂石場，連署反對設置。記者趙容萱／攝影
耀營實業申請在台中市大里區西湖里設置砂石場，遭附近居民反對。記者趙容萱／攝影
耀營實業申請在台中市大里區西湖里設置砂石場，遭附近居民反對。記者趙容萱／攝影

砂石 水利局 住戶

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