快訊

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安7月26日投票

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列停止封鎖加薩

彰化「二林三果」北上展售4天 新產品揭紅龍果從果肉到果皮都不浪費

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮公所和鎮農會到台北微風廣場行銷「二林三果」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮公所和鎮農會到台北微風廣場行銷「二林三果」。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮公所一連7年北上行銷「二林三果」，今年同樣在台北市微風廣場超市舉辦4天特賣會，展出特色農產品和最新生物科技食品，並介紹紅龍果全食利用，從果肉到果皮都能製成食物，讓都會區消費者看到偏鄉為農業循環經濟注入創新動能。

二林鎮公所和二林鎮農會合辦行銷展售會，鎮民代表會、鼎三國際企業、社團法人彰化縣樂林食物銀行慈善會協辦，浩浩蕩蕩包一輛遊覽車北上微風廣場，在超市入口設攤位展示二林三果的紅龍果、巨峰葡萄與豐水梨，當季的蘆筍、蘋果絲瓜、苦瓜、韭菜花一字排開，鎮公所人員殷勤招待試吃三果，二林鎮公益大使馬國畢率先品嘗後大呼「Juicy」，許多消費者見狀紛紛參觀選購。

縣政府參議柯呈枋代表縣長王惠美出席，感謝二林農民辛勤栽種，讓都會區民眾看到、吃到優質農產品。立法委員謝衣鳯期許二林鎮和台灣的農品能進軍日本等國家，開拓國際市場，增進農民收益。樂林食物銀行董事長洪毓雯說明與工研院合作研發紅龍果晶凍飲，高機能營養可當作代餐。

鎮長蔡詩傑表示，二林農產品到都會區販售，產值和價值都翻倍，且樂林食物銀行去年研發紅龍果乾，今年研發晶凍飲，現在和公賣局合作把火龍果皮蒸餾製成飲料，實現全食（全果）利用、減少農廢的聯合國永續發展（SDGs）農業循環經濟目標。

移居台北市的二林鎮民趕來參加「二林三果」行銷活動。記者簡慧珍／攝影
移居台北市的二林鎮民趕來參加「二林三果」行銷活動。記者簡慧珍／攝影

紅龍果

延伸閱讀

推廣友邦農產品 中美洲咖啡蘭姆乖乖限量販售

龍眼花大爆發蜂蜜產量多5倍 彰化自創品牌買3送1加贈品

搶攻外國旅客市場！彰化縣政府邀韓國踩線團 走訪當地知名景點

花蓮瑞穗文旦加工廠啟用 自動化去皮萃取大幅提升效率

相關新聞

八仙山森林遊樂區邊坡土石坍落！近百名遊客、員工受困 林業署宣告休園

八仙山林道入口處邊坡今天下午1時40分發生土石崩落，道路中斷，考量遊客安全，林業保育署台中分署宣布八仙山國家森林遊樂區即...

台中大里居民拉白布條反對砂石場設置 水利局說話了

台中市大里區西湖里居民反對耀營實業申請在當地設置砂石場，今天下午趁水利局人員現勘，聚集申請場址旁，拉白布抗議，附近113...

等車不再靠運氣？南投首波16座智慧候車亭、站牌動工

南投縣公車路線與班次不足，加上候車亭老舊，讓民眾苦等公車。縣府近期啟動「公車候車環境升級計畫」，首波設置16座智慧候車亭...

慶藍線開工！中捷綠線6月26日免費搭乘 仍需攜帶票卡

台中捷運藍線將於6月26日正式開工，未來完工後與綠線形成「黃金十字軸」，提升大台中捷運網絡完整性。為慶祝藍線動工及綠線累...

龍眼花大爆發蜂蜜產量多5倍 彰化自創品牌買3送1加贈品

今年龍眼花大爆發，彰化縣蜂農大豐收，縣政府為龍眼蜜自創品牌為「龍爺蜜」，量多未影響行情，特等獎700公克維持售價1千元，...

搶攻外國旅客市場！彰化縣政府邀韓國踩線團 走訪當地知名景點

交通部觀光署統計今年1到2月來台旅客，韓國以22萬人次居首，彰化縣政府積極搶食這塊大餅，昨天邀請韓國13人踩線團前來彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。