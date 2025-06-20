彰化「二林三果」北上展售4天 新產品揭紅龍果從果肉到果皮都不浪費

彰化縣二林鎮公所一連7年北上行銷「二林三果」，今年同樣在台北市微風廣場超市舉辦4天特賣會，展出特色農產品和最新生物科技食品，並介紹紅龍果全食利用，從果肉到果皮都能製成食物，讓都會區消費者看到偏鄉為農業循環經濟注入創新動能。

二林鎮公所和二林鎮農會合辦行銷展售會，鎮民代表會、鼎三國際企業、社團法人彰化縣樂林食物銀行慈善會協辦，浩浩蕩蕩包一輛遊覽車北上微風廣場，在超市入口設攤位展示二林三果的紅龍果、巨峰葡萄與豐水梨，當季的蘆筍、蘋果絲瓜、苦瓜、韭菜花一字排開，鎮公所人員殷勤招待試吃三果，二林鎮公益大使馬國畢率先品嘗後大呼「Juicy」，許多消費者見狀紛紛參觀選購。

縣政府參議柯呈枋代表縣長王惠美出席，感謝二林農民辛勤栽種，讓都會區民眾看到、吃到優質農產品。立法委員謝衣鳯期許二林鎮和台灣的農品能進軍日本等國家，開拓國際市場，增進農民收益。樂林食物銀行董事長洪毓雯說明與工研院合作研發紅龍果晶凍飲，高機能營養可當作代餐。

鎮長蔡詩傑表示，二林農產品到都會區販售，產值和價值都翻倍，且樂林食物銀行去年研發紅龍果乾，今年研發晶凍飲，現在和公賣局合作把火龍果皮蒸餾製成飲料，實現全食（全果）利用、減少農廢的聯合國永續發展（SDGs）農業循環經濟目標。