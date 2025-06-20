快訊

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安7月26日投票

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列停止封鎖加薩

聽新聞
0:00 / 0:00

等車不再靠運氣？南投首波16座智慧候車亭、站牌動工

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣公車班次少，候車亭也老舊，民眾等公車常望穿秋水。記者江良誠／攝影
南投縣公車班次少，候車亭也老舊，民眾等公車常望穿秋水。記者江良誠／攝影

南投縣公車路線班次不足，加上候車亭老舊，讓民眾苦等公車。縣府近期啟動「公車候車環境升級計畫」，首波設置16座智慧候車亭、站牌，改善等車體驗。有民眾認為若未同步增加班次幫助有限，議員則呼籲中央應挹注資源，改善南投交通。

南投縣政府盤點全縣207座候車亭，規劃分三期改善，第一期針對南投市、草屯鎮與埔里鎮優先推動，設置10座智慧候車亭與6座智慧站牌，自6月2日開工，預計90個工作天內完工。候車亭將結合「南投好行App」提供即時車況查詢，並強化遮陽避雨、座椅與照明等設施。

縣長許淑華表示，這是南投邁向智慧交通與友善城市的第一步，未來將擴及更多鄉鎮，打造便利又具人本精神的公車環境。

陳姓市民認為，若沒有增加班次與擴充路線，依舊無法解決偏鄉交通不便問題，「知道幾點來車沒用，問題是車太少、來得太慢，還是只能乾等。」。

縣議員簡千翔指出，南投不像都會區，建設得循序漸進，「至少乘客能掌握公車動態，比過去毫無方向地等車好多了。」他也以清潔車App為例，認為智慧化能逐步改善生活。

縣議員林儒暘說，南投缺乏高鐵、捷運與鐵路，交通資源嚴重不足，中央應挹注經費協助地方擴充公車班次與路線，「否則偏鄉居民連看病、上學都難，大眾運輸將陷入惡性循環。」

縣府表示，後續將依使用情況與民眾回饋持續調整，積極爭取中央資源，推動智慧設施與公車營運雙軌並進，提升整體公共運輸品質。

南投縣公車班次少，候車亭也老舊，民眾等公車常望穿秋水。記者江良誠／攝影
南投縣公車班次少，候車亭也老舊，民眾等公車常望穿秋水。記者江良誠／攝影

班次 南投縣 公車路線

延伸閱讀

4地明防午後雷陣雨 下周水氣再增加「全台濕答答」

南投採購腸病毒71型疫苗 供弱勢嬰幼童免費接種

內水排不出去才最可怕 南投議員促設抽水站應戰颱風

國慶焰火在南投 名間、草屯設接駁站緩解車潮人潮

相關新聞

八仙山森林遊樂區邊坡土石坍落！近百名遊客、員工受困 林業署宣告休園

八仙山林道入口處邊坡今天下午1時40分發生土石崩落，道路中斷，考量遊客安全，林業保育署台中分署宣布八仙山國家森林遊樂區即...

台中大里居民拉白布條反對砂石場設置 水利局說話了

台中市大里區西湖里居民反對耀營實業申請在當地設置砂石場，今天下午趁水利局人員現勘，聚集申請場址旁，拉白布抗議，附近113...

彰化醫護挽袖為「膳糧」食物箱裝箱 感受施比受更有福

彰化員榮醫療體系捐贈物資給社團法人中華安得烈慈善協會，今10多名員工到協會台中辦事處協助膳糧食物箱的裝箱工作；員榮醫療體...

等車不再靠運氣？南投首波16座智慧候車亭、站牌動工

南投縣公車路線與班次不足，加上候車亭老舊，讓民眾苦等公車。縣府近期啟動「公車候車環境升級計畫」，首波設置16座智慧候車亭...

慶藍線開工！中捷綠線6月26日免費搭乘 仍需攜帶票卡

台中捷運藍線將於6月26日正式開工，未來完工後與綠線形成「黃金十字軸」，提升大台中捷運網絡完整性。為慶祝藍線動工及綠線累...

龍眼花大爆發蜂蜜產量多5倍 彰化自創品牌買3送1加贈品

今年龍眼花大爆發，彰化縣蜂農大豐收，縣政府為龍眼蜜自創品牌為「龍爺蜜」，量多未影響行情，特等獎700公克維持售價1千元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。