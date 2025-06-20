慶藍線開工！中捷綠線6月26日免費搭乘 仍需攜帶票卡

台中捷運藍線將於6月26日正式開工，未來完工後與綠線形成「黃金十字軸」，提升大台中捷運網絡完整性。為慶祝藍線動工及綠線累積運量突破5000萬人次，台中捷運公司宣布，當天綠線將全面開放免費搭乘，不過仍需持電子票證或其他支付工具。

中捷公司表示，6月26日上午10點將在市政府站舉行藍線開工典禮，象徵捷運大台中計畫邁入新階段，當日市民只要使用電子票證、信用卡或多元支付工具，即可免費進出綠線各站，邀請民眾一同見證歷史時刻。

免費搭乘方式包括使用悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，亦可刷VISA、JCB、Mastercard與銀聯信用卡，或透過LINE Pay、悠遊付、icash Pay、iPASS MONEY與TWQR等行動支付方式通行。

此外，中捷公司也舉辦「感恩民眾6月搭中捷抽好禮」活動，至6月底止，使用上述支付方式搭乘綠線，每累積5次即獲一次抽獎機會。6月26日的免費搭乘同樣計入抽獎次數，總計超過300個獎項，鼓勵市民踴躍搭乘、共享便利與好康。