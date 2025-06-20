龍眼花大爆發蜂蜜產量多5倍 彰化自創品牌買3送1加贈品

今年龍眼花大爆發，彰化縣蜂農大豐收，縣政府為龍眼蜜自創品牌為「龍爺蜜」，量多未影響行情，特等獎700公克維持售價1千元，所以破天荒買3瓶送1瓶還加贈限量版馬克杯組。

彰化縣政府今在員林市農會舉辦114年蜂蜜評鑑，市農會總幹事張瑞欣說，今年荔枝花、龍眼花差不多時間開花，荔枝花受損嚴重，政府會勘後列入天然災害現金救助，蜂農原本擔心龍眼花不保，未料相反，龍眼花大爆發不受影響，因天冷沒蜂蟹蟎危害，蜜蜂健康又有充足蜜源植物釀蜜，產量是正常的5倍，蜂農個個大豐收，今年參賽組數創新高，有35組角逐特等和頭等獎項。

苗栗區農業改良場蠶蜂科長吳姿嫺表示，評鑑蜂蜜要看色澤、透亮度和香氣、甜度等感官測試，市面有些兌糖膏、加香精的調和蜜，消費者很難從外觀辨識真假，通常香精的香氣持久，即使潄口後也殘留氣味，不像天然香味會散去消失，或可作為消費者一個判斷依據；此外，台灣蜂蜜果糖成分高，像龍眼蜜沒結晶的特色可作為判斷。

縣政府農業處指出，彰化龍眼蜜聞名全國，目前有彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮等5個養蜂產銷班，班員計有70戶，再加上沒有加入養蜂產銷班的蜂農總計106戶，飼養蜂箱約1萬1200箱，產量約39萬公斤，占全國產量9%，每年彰化蜂農參加全國競賽的得獎率都超過一成以上，足見彰化縣蜂蜜品質優秀。

彰化縣舉辦蜂蜜評鑑競賽，全國蜂農都可參加，每人限量300公斤，得獎者可獲得403個獎章，可裝700公克容量蜂蜜403瓶，縣政府自創品牌「龍爺蜜」，彰化縣產蜂蜜另有「彰化優鮮」標章，由縣政府為品質掛保證。