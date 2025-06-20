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搶攻外國旅客市場！彰化縣政府邀韓國踩線團 走訪當地知名景點

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為田尾公路花園。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為田尾公路花園。圖／縣府提供

交通部觀光署統計今年1到2月來台旅客，韓國以22萬人次居首，彰化縣政府積極搶食這塊大餅，昨天邀請韓國13人踩線團前來彰化，實際體驗彰化縣知名的景點，並設計具有吸引力的旅遊行程，吸引更多韓國遊客來彰化旅遊。

縣府城觀處指出，為因應台中清泉崗機場增開仁川國際機場航線，增加韓國首爾直航航班，彰化縣政府為爭取更多韓國旅客，昨天邀請韓國的3家旅行社、1家航空公司，以及2位媒體記者等共13人來到彰化實地踩線，透過親身體驗，以消費者角度設計具吸引力的旅遊行程，同時透過媒體的力量提升彰化知名度、增加彰化曝光度。

踩線團的彰化參訪行程，涵蓋彰化多個指標性景點，包括有台灣花卉之鄉「田尾公路花園」、台版兼六園之稱的「成美文化園」、去年全台旅遊人次雙冠王的「鹿港老街」、「八卦山大佛風景區」等知名景點，期望透過彰化獨特的文化景觀、美食及旅遊景點，給韓國旅客留下深刻的印象，藉此吸引更多韓國遊客來彰化旅遊。

縣府指出，彰化縣觀光資源豐富，除了指標性景點外，更擁有美食小吃、山海自然美景，以及豐富的歷史及工藝文化，還有15家觀光工廠、26家休閒農場，有許多世界級的隱形冠軍產業，而且鄰近台中機場及台中高鐵站等優越的地理位置，能提供國際旅客最經濟實惠的旅遊體驗，「彰化準備好了」，歡迎國際旅客前來深度體驗彰化的美、彰化的好。

韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為田尾公路花園。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為田尾公路花園。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為鹿港老街。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為鹿港老街。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為永靖成美文化園。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為永靖成美文化園。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為八卦山大佛風景區。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為八卦山大佛風景區。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為八卦山大佛風景區。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為八卦山大佛風景區。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為鹿港公會堂。圖／縣府提供
韓國旅遊業、媒體組成的13人踩線團，實際體驗彰化之美，圖為鹿港公會堂。圖／縣府提供

觀光 景點 彰化

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