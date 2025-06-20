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彰化石笱排水變「紅河」 環保局稽查若超標最高罰2千萬
彰化市彰鹿路石笱排水近日被發現水流呈粉紅色，綿延約500公尺，質疑河水遭汙染，相關單位卻沒在管。彰化縣環保局表示，已派員前往採樣，初步了解是一家染整業者從排放口排出廢水，環保局將檢驗是否超標。
環保局指出，稽查人員從排放口找到這家染整廠，昨天及今天均予以採樣，業者表示，排放廢水是正常操作，因為客戶要求染色要深一些，所以色澤比樣深。
但環保局人員懷疑是業者卸責之詞，如果是正常操作，應該不至於如此，但仍須等化驗結果才能釐清；環保局並建議業者，如果持續排放造成民眾恐慌，最好能先行停止排放，等檢驗合格後，再行排放。
環保局表示，如果這家染整廠採取的樣本超過放流水標準，將依水汙染防治法第7條規定，可處6萬到2千萬元罰鍰。
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