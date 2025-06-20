快訊

雨神報到！新北10縣市大雨特報 大雷雨轟「這2地」

重慶南路爆衝釀8傷！78歲老董未現身警局 律師說話了

黑熊開冰箱找食物！17歲老狗奮勇對峙畫面曝光 主人醒來見戰況嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

台中第二市場停車場啟用 逾千汽機車位8月31日前免費

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中第二市場停車場緊鄰第二市場等景點，旁邊就是BRT車站，未來還會銜接中捷藍線，成為全國功能最多的停車場之一。記者陳敬丰／攝影
台中第二市場停車場緊鄰第二市場等景點，旁邊就是BRT車站，未來還會銜接中捷藍線，成為全國功能最多的停車場之一。記者陳敬丰／攝影

台中市中區第二市場停車場今天啟用，提供477席汽車位與632席機車位，到8月31日完全免費。市府表示，第二市場停車場耗資6億元，後續還有二期工程，將再耗資6億元增建辦公廳舍與智慧運輸中心；停車場二樓也規畫中區親子館，預計明年啟用。

市長盧秀燕表示，第二市場停車場鄰近第二市場、柳川水岸、中華夜市、台中州廳等知名景點，停車位供不應求，且舊市區需要翻轉，市府興建這座停車場不僅有停車功能，未來陸續啟用親子館、店鋪、辦公廳舍與智慧運輸中心，還將銜接捷運站，成為全國最好、功能最多的停車場。

盧秀燕宣布，為了慶祝第二市場停車場啟用，要送禮給市民，今天開始到8月31日，汽機車停車完全免費，希望大家多來停車，也到舊市區觀光。停車管理處補充，第二市場停車場由市府經營，目前尚未確定8月31日後的收費方式，視這段期間的營運狀況研議。

交通局長葉昭甫指出，第二市場立體停車場耗資6億元，中央補助2.5億元、市府自籌3.5億元，2021年1月動工，去年11月完工，今天啟用，目前建物包含地下2層與地上4層，提供477席汽車位與632席機車位；機車席數較多是考量未來設置捷運站點，民眾將有大量短距離騎乘需求。

葉昭甫說，第二市場停車場的汽車格未來會增加到561席，加上附近大誠停車場的265席汽車位，已經超過800席；市府正在台中火車站旁興建大台中轉運中心，明年上半年啟用，預計提供600多席汽車位與1300多席機車位，應可滿足中區的停車需求。

葉昭甫表示，建物4樓已預留空間與梁柱，規畫向上增建5到7樓，其中2層做為辦公廳舍，預計由停車管理處進駐，1層是智慧運輸中心，包含交通數據決策室與路網監控設施，強化交通調度與決策效率，整個二期工程預計耗資6億元，目前正在招標。

至於停車場附加設施，葉昭甫指出，本案與中捷藍線共同規畫，停車場前留有空間設置捷運站，停車場內也會有捷運出口；停車場外設置YouBike站，是台中市第1600個站點；停車場旁的建築一樓是商鋪空間，目前招商中，二樓是親子館。社會局補充，親子館正在試裝修，預計明年1月啟用。

交通局指出，盧秀燕上任後已規畫41處路外停車場，耗資超過130億元，目前22處已啟用、13處施工中、3處規畫設計中、2處委外BOT，將提供共8747席汽車位與8211席機車位。

台中市長盧秀燕表示，為了慶祝第二市場停車場啟用，今天起到8月31日汽機車停車完全免費。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，為了慶祝第二市場停車場啟用，今天起到8月31日汽機車停車完全免費。記者陳敬丰／攝影
台中中區第二市場有數十年歷史，包含54間店面與300多個攤位，藏著不少老饕的愛店。記者陳敬丰／攝影
台中中區第二市場有數十年歷史，包含54間店面與300多個攤位，藏著不少老饕的愛店。記者陳敬丰／攝影
台中第二市場停車場今天啟用，市府表示未來停車場二期工程與大台中轉運中心陸續完工啟用，應可滿足中區的停車需求。記者陳敬丰／攝影
台中第二市場停車場今天啟用，市府表示未來停車場二期工程與大台中轉運中心陸續完工啟用，應可滿足中區的停車需求。記者陳敬丰／攝影
台中市第二市場停車場共地下2層與地上4層，提供477席汽車位與632席機車位。記者陳敬丰／攝影
台中市第二市場停車場共地下2層與地上4層，提供477席汽車位與632席機車位。記者陳敬丰／攝影
第二市場停車場目前共地下2層、地上4層，未來會再增建地上5到7層，設置辦公廳舍與台中智慧運輸中心。記者陳敬丰／攝影
第二市場停車場目前共地下2層、地上4層，未來會再增建地上5到7層，設置辦公廳舍與台中智慧運輸中心。記者陳敬丰／攝影
第二市場停車場旁的建物，一樓正在開放店鋪招商，二樓則作為中區親子館，預計明年初啟用。記者陳敬丰／攝影
第二市場停車場旁的建物，一樓正在開放店鋪招商，二樓則作為中區親子館，預計明年初啟用。記者陳敬丰／攝影

車位 親子 停車場

延伸閱讀

【重磅快評】民進黨要翻桌 盧秀燕收得到中火罰鍰？

台中新添地標！旱溪西路自行車道啟用 飽攬水岸風情

影／是否選黨主席？盧秀燕老話...12字回應

影／撤銷中火罰款環境部敗訴 盧秀燕籲台電：快把1800萬繳一繳

相關新聞

彰化石笱排水變「紅河」 環保局稽查若超標最高罰2千萬

彰化市彰鹿路石笱排水近日被發現水流呈粉紅色，綿延約500公尺，質疑河水遭汙染，相關單位卻沒在管。彰化縣環保局表示，已派員...

台中第二市場停車場啟用 逾千汽機車位8月31日前免費

台中市中區第二市場停車場今天啟用，提供477席汽車位與632席機車位，到8月31日完全免費。市府表示，第二市場停車場耗資...

台中新添地標！旱溪西路自行車道啟用 飽攬水岸風情

台中市潭子、北屯交界道路旱溪西路，擁有天然的水岸綠帶，市府打造長1.6公里的堤頂自行車道今天啟用。市長盧秀燕說，啟用後有...

縫合旱溪自行車道1.6公里斷點 潭子到北屯今天終於通了

串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了。台中市長盧秀燕表示，透過景觀美化、綠能交通與水環境治理，自行車道不僅...

反芳苑、溪湖2建設 到縣府抗議

彰化縣政府計畫在溪湖鎮興建「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，以及在芳苑鄉建火葬場，同遭居民抗爭，昨天共有10多人到...

董座賣2工廠捐1.2億元 為台中南屯打造圖書館

為實現推廣閱讀的夢想，羅布森公司董事長汪世旭捐出1.2億元，在台中南屯打造「羅布森圖書館」，昨天正式動工，預計2026年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。