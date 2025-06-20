台中新添地標！旱溪西路自行車道啟用 飽攬水岸風情

台中市潭子、北屯交界道路旱溪西路，擁有天然的水岸綠帶，市府打造長1.6公里的堤頂自行車道今天啟用。市長盧秀燕說，啟用後有助提升自行車遊憩順暢與安全，目前台中有94條自行車道，也讓台中朝100條邁進，歡迎市民一起來運動。

盧秀燕說明，旱溪西路原本道路狹窄，自行車與機汽車共用車道，藏安全隱憂，建設局投入2028萬元拓寬道路，在2023年8月完工，觀旅局接續優化，設置堤頂自行車道，並改善整體景觀，結合旱溪水岸的優勢，營造兼具休閒遊憩、植栽綠美化及安全可靠的優質自行車環境，投入約4400萬元。

盧秀燕指出，旱溪水環境改善整體計畫起點為北屯區旱溪西路與南興北二路口，終點在潭子區旱溪西路與潭興路二段，總長約1.6公里，特別感謝中央經濟部水利署第三河川分署補助，及在地民代爭取，共計斥資6000多萬元，中央及地方各負擔1半經費。