聽新聞
0:00 / 0:00
台中新添地標！旱溪西路自行車道啟用 飽攬水岸風情
台中市潭子、北屯交界道路旱溪西路，擁有天然的水岸綠帶，市府打造長1.6公里的堤頂自行車道今天啟用。市長盧秀燕說，啟用後有助提升自行車遊憩順暢與安全，目前台中有94條自行車道，也讓台中朝100條邁進，歡迎市民一起來運動。
盧秀燕說明，旱溪西路原本道路狹窄，自行車與機汽車共用車道，藏安全隱憂，建設局投入2028萬元拓寬道路，在2023年8月完工，觀旅局接續優化，設置堤頂自行車道，並改善整體景觀，結合旱溪水岸的優勢，營造兼具休閒遊憩、植栽綠美化及安全可靠的優質自行車環境，投入約4400萬元。
盧秀燕指出，旱溪水環境改善整體計畫起點為北屯區旱溪西路與南興北二路口，終點在潭子區旱溪西路與潭興路二段，總長約1.6公里，特別感謝中央經濟部水利署第三河川分署補助，及在地民代爭取，共計斥資6000多萬元，中央及地方各負擔1半經費。
觀旅局長陳美秀說，未來將持續擴展自行車路網，積極改善自行車通行空間，以建構更友善之自行車騎乘環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言