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縫合旱溪自行車道1.6公里斷點 潭子到北屯今天終於通了

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了，自行車道寬達3.2公尺，兼具生態景觀與人本設計的騎乘空間。圖／民眾提供
串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了，自行車道寬達3.2公尺，兼具生態景觀與人本設計的騎乘空間。圖／民眾提供

串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了。台中市長盧秀燕表示，透過景觀美化、綠能交通與水環境治理，自行車道不僅縫合了旱溪自行車道斷點，更強化人車分流與照明設施，讓市民通行更加安全、舒適。

觀光旅遊局表示，自行車道寬達3.2公尺，最重要是縫合潭興路至南興北二路中斷的1596公尺斷點，包含自行車道鋪設、1505公尺長的視覺穿透式欄杆、三處休憩平台、沿線植栽綠化與夜間LED照明系統等，植栽部分採用原生喬木如流蘇、黃連木、茄苳等，不僅強化遮蔭效果，更營造多樣性生態棲地，並保留沿線老樹，結合生態解說牌面，打造兼具教育與觀賞價值的自然廊道。

市長盧秀燕指出，市府致力推動旱溪水岸景觀再造，讓原本以排洪為主的河川，轉型為生態、親水的休憩走廊，感謝立委楊瓊瓔爭取經濟部水利署補助3080萬元，市府配合款1320萬元，中央地方攜手打造兼具生態景觀與人本設計的騎乘空間，讓市民得以親近水岸、自在漫行，享受更安全友善的城市綠廊。

立委楊瓊瓔說，旱溪西路堤頂多年來閒置荒廢，且照明不足，存在安全隱憂，加上潭興路至南興北二路之間的自行車道中斷，居民通行極為不便；因此多次邀集經濟部水利署與市府團隊會勘協調，成功爭取3080萬元補助，如今1596公尺路廊完工啟用後，不僅提升市民通行安全，更大幅改善騎乘品質與水岸景觀。

串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了，台中市長盧秀燕親自主持啟用典禮。圖／民眾提供
串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了，台中市長盧秀燕親自主持啟用典禮。圖／民眾提供
串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了，自行車道寬達3.2公尺，兼具生態景觀與人本設計的騎乘空間。圖／民眾提供
串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了，自行車道寬達3.2公尺，兼具生態景觀與人本設計的騎乘空間。圖／民眾提供
串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了，自行車道寬達3.2公尺，兼具生態景觀與人本設計的騎乘空間。圖／民眾提供
串聯台中潭子與北屯間的旱溪自行車道今天上午終於通了，自行車道寬達3.2公尺，兼具生態景觀與人本設計的騎乘空間。圖／民眾提供

車道 自行車 楊瓊瓔

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