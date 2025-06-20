董座賣2工廠捐1.2億元 為台中南屯打造圖書館

為實現推廣閱讀的夢想，羅布森公司董事長汪世旭捐出1.2億元，在台中南屯打造「羅布森圖書館」，昨天正式動工，預計2026年底啟用。這是台中第5座由民間捐資、政府營運的圖書館，展現企業參與公共文化建設的力量。

動土典禮在南屯文小65用地舉行，市長盧秀燕、汪世旭親自出席。盧秀燕邀請現場民眾以10秒掌聲向汪致敬，笑稱「10秒掌聲，換來一座圖書館」，現場響起如雷掌聲。

盧秀燕介紹，汪世旭2013年開設「羅布森書蟲房」書店，堅持做到「十年不關」，豐富偏遠學童閱讀環境；她爆料，汪還開家族會議，賣掉潭子、印尼工廠籌1.2億元，要蓋最美最好的圖書館，比世界首富更有愛。

汪世旭說，他的閱讀夢始於少年時，感謝市府的成全，讓他在耳順之年，能一圓閱讀之夢。

市府指出，羅布森圖書館由麗明營造施工，設計主軸為高綠覆率、生態友善，打造一座「能與四季對話」的散步式圖書館，文化局另編列約7500萬元辦理室內裝修，完工後由市府負責營運與管理。

麗明營造董事長吳山春受到汪世旭精神感動，宣布將捐贈2億元，打造「小豬藝文基地」博物館，讓文化建設再添一樁佳話。

文化局統計，台中共有50座圖書館，其中5座為民間捐建，包括已啟用的李科永紀念圖書館，以及興建中的東勢許良宇圖書館、北屯溪東圖書館與羅布森圖書館，另有文化部與民間協力推動的「童書之森．台中」，也於今年啟動建設。