反芳苑、溪湖2建設 到縣府抗議

彰化縣政府計畫在溪湖鎮興建「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，以及在芳苑鄉建火葬場，同遭居民抗爭，昨天共有10多人到縣府廣場前舉牌抗議，堅定反對興建的立場；縣府回應均依相關法規辦理。

彰化縣養豬數逾70萬頭，是全台第3大養豬縣，為減輕養豬廢水造成汙染，縣府規劃在溪湖鎮西勢里設置豬糞尿處理中心，預計收集方圓3公里畜牧場豬糞尿，可處理量能為600公噸。

溪湖鎮西勢里長蔡福助說，處理中心應該要做環境影響評估，縣府和環境部卻認為不需環評，他們已向行政法院提出訴訟，希望依法進行環境影響評估，訴訟過程中，縣府應暫停推動，再開說明會，他會出席和縣府官員針對處理中心議題辯論，才能凝聚共識，盼縣府聽到民眾心聲。

針對「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」興建問題，農業處表示，縣府在2023年至2024年間共辦理3場觀摩會、1場公聽會及1場說明會，期望建置公辦民營共同處理中心，成為在地環境教育場域，並與居民共同監督處理中心運作狀況，以維護居民生活品質。

二林芳苑反火葬場自救會林麗美說，縣府在王功舉辦火葬場說明會幾乎擠滿外地人，本地人反而無法入場，會中更有民眾因衝突受傷，縣府不曾派人慰問，又以提告手段壓制百姓，居民反對設火葬場的立場絕不動搖，並要求縣府再開說明會。

民政處表示，彰化縣生命園區計畫公開會議均依環境影響評估相關法令規定，自救會多名成員不論是在芳苑或彰化場，均有入場表達意見，且已蒐集近1000份書面意見，顯示民眾參與程度非常踴躍。縣府人員多次提醒民眾務必理性表達意見及注意人身安全，仍有民眾發生意外，縣府表達不捨，如有急難救助需要，也將提供必要協助。