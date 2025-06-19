瑪利亞籌建「安老家園」 台中捷運6站播影片助募款
打造有利心智障礙者健康老化環境，瑪利亞基金會啟動「安老家園」募款計畫，惟受到全球關稅大戰、台幣升值影響，公益捐款縮水；自7月起於中捷6大重要站點展開公益輪播，邀請更多人一起行善。
瑪利亞基金會啟動「安老家園」募款計畫，希望打造有利心智障礙者健康老化環境，民間企業發起在捷運站播放公益廣告募款，今年7月起，協助基金會在台中捷運6個站點推出公益輪播影片，盼引更多人關注議題。
公益活動今天在台中舉辦，由瑪利亞社會福利基金會組長洪瑞豐代表，致贈感謝狀給戶外廣告媒體商合和集團創辦人李丞軒。
洪瑞豐說，全台120萬名身心障礙者中有28.1%、高達3萬多人年齡逾45歲。因應中高齡心智障礙者安老居所照顧問題，基金會啟動「安老家園」募款計畫。
洪瑞豐說明，籌建「瑪利亞心智障礙者安老家園」，基地位台中經貿園區，預計興建地上5層、地下2層的全日型住宿機構，所需經費高達3.6億元，目標是照顧90名年滿45歲的中高齡心智障礙者，至今募款4000萬元，期待社會大眾的協助，讓工程順利完成。
李丞軒主動出手，從今年7月至9月贊助瑪利亞基金會在台中捷運文心崇德、文心櫻花、水安宮、文心森林公園、豐樂公園及市政府等6大站點播放公益輪播影片，希望喚起更多民眾關注，齊力幫助心智障礙者安老無憂。
李丞軒表示，「讓公益走進城市、走入日常」，是他投入這項計畫的初衷，也期盼社會各界伸出援手，一起為這群被遺忘的老年身障者撐起一個有尊嚴的未來。
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