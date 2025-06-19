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王惠美參訪丹麥綠色國度 供彰化縣建構氣候治理借鏡
彰化縣長王惠美率縣府考察團今天參訪丹麥綠色國度（State of Green），這是丹麥政府與產業界合作設立的全國性氣候行動推進及交流平台，主要在推廣丹麥的綠色技術和解決方案，王惠美說，彰化縣正逐步建構自身的氣候調適治理架構，可提供借鏡。
丹麥綠色國度每年全世界近200個單位到訪汲取經驗，接待人員提及丹麥人口約600萬，2030年減量目標為溫室氣體排放較1990年減少70%，目前已減少48%，2050年目標為實現淨零排放，而且分析數據顯示丹麥的經濟成長與碳排放、能源與水量消耗呈現脫鉤趨勢，並說明丹麥在能源、氣候、水資源與環境領域的綠色解方，藉以瞭解丹麥因應氣候變遷在綠色轉型的努力。
王惠美表示，彰化擁有76公里海岸線，因應極端氣候加劇，更應建立氣候調適能力與治理的韌性，主動因應未來各項氣候挑戰，縣府正逐步建構自身的氣候調適治理架構，且以整體都市規劃、基礎設施與社區韌性為三大支柱，採新科技推動「智慧海綿城市」、AI水情監控、多功能滯洪與水綠廊道系統，以及八堡圳沿線的韌性空間再造工程等，期能因應氣候挑戰防洪減災，打造永續城市。
同時，縣府也結合企業與民間資源，落實氣候行動於社會層面，包括針對弱勢家庭推動「能源弱勢關懷行動」，協助汰換高耗能老舊家電，降低用能負擔；並透過「以社區為本的氣候調適計畫」，引導社區居民識別氣候風險、規劃並執行在地調適行動，培育自主治理意識，打造全民參與的調適文化。
王惠美指出，丹麥氣候行動的成功不僅來自技術創新，更仰賴政府前瞻規劃與全民共識的累積，此次考察不僅拓展國際視野，更強化彰化在地方治理中追求氣候韌性的決心，未來將持續推動跨局處合作及公私部門協作，逐步擘劃屬於彰化的氣候調適治理藍圖，為下一代建構能面對氣候挑戰的永續家園。
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