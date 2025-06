王惠美參訪丹麥綠色國度 供彰化縣建構氣候治理借鏡

彰化縣長王惠美率縣府考察團今天參訪丹麥綠色國度(State of Green),這是丹麥政府與產業界合作設立的全國性氣候行動推進及交流平台,主要在推廣丹麥的綠色技術和解決方案,王惠美說,彰化縣正逐步建構自身的氣候調適治理架構,可提供借鏡。

丹麥綠色國度每年全世界近200個單位到訪汲取經驗,接待人員提及丹麥人口約600萬,2030年減量目標為溫室氣體排放較1990年減少70%,目前已減少48%,2050年目標為實現淨零排放,而且分析數據顯示丹麥的經濟成長與碳排放、能源與水量消耗呈現脫鉤趨勢,並說明丹麥在能源、氣候、水資源與環境領域的綠色解方,藉以瞭解丹麥因應氣候變遷在綠色轉型的努力。

王惠美表示,彰化擁有76公里海岸線,因應極端氣候加劇,更應建立氣候調適能力與治理的韌性,主動因應未來各項氣候挑戰,縣府正逐步建構自身的氣候調適治理架構,且以整體都市規劃、基礎設施與社區韌性為三大支柱,採新科技推動「智慧海綿城市」、AI水情監控、多功能滯洪與水綠廊道系統,以及八堡圳沿線的韌性空間再造工程等,期能因應氣候挑戰防洪減災,打造永續城市。

同時,縣府也結合企業與民間資源,落實氣候行動於社會層面,包括針對弱勢家庭推動「能源弱勢關懷行動」,協助汰換高耗能老舊家電,降低用能負擔;並透過「以社區為本的氣候調適計畫」,引導社區居民識別氣候風險、規劃並執行在地調適行動,培育自主治理意識,打造全民參與的調適文化。