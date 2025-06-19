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彰化一期稻作受分秘夜蛾危害 縣府建議農藥防治
彰化縣一期作水稻陸續進入收穫期，縣府近日接獲農友通報，並經現地勘查後發現，南彰化部分田區已受分秘夜蛾危害，蟲害並存在蔓延鄰近稻田的風險。縣府呼籲農友加強田間巡查，適時採用短效性農藥進行防治，以防蟲害疫情迅速擴散。
農業處指出，分秘夜蛾主要危害時期為一期稻作分蘗期至黃熟期，幼蟲會啃食稻叢葉片，進而造成稻葉明顯缺少，如未能即時防治，稻葉恐被啃食殆盡而影響產量。
農業處表示，結穗期幼蟲雖不取食稻穗穀粒，但會咬斷稻穗枝梗，造成稻穗掉落。由於分秘夜蛾性喜藏匿於植株基部，倘若農友未撥開稻叢查看，初期難以察覺。
為減少分秘夜蛾危害，農業處建議農友選用臺中農改場推薦用藥，或農藥資訊服務網水稻夜蛾類核准藥劑進行防治，包括：1%第滅寧乳劑750倍(安全採收期15天)、培丹粒劑(安全採收期7天)；鄰近採收期或是有機與友善栽培之水稻農友可選用蘇力菌進行防治。
農業處建議農友，施藥前可將稻田水位提高，使蟲隻朝葉尖移動，增加藥劑觸殺機會，施藥時藥液盡量噴至全株及稻叢基部位置，以提高防治效果。
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