台中市單一隧道最長 東豐快關鍵隧道下半年將開鑿鑽洞
「公老坪山隧道段工程」自去年12月開工後，目前邊坡整地作業已接近完成，預計下半年將進入隧道鑽掘階段，成為「東勢豐原生活圈快速道路」最具困難挑戰性的第一標，全長近2公里的雙向隧道，將刷新台中市單一隧道最長紀錄，立法院副院長江啟臣表示，此一路段是全線最具挑戰性的工程，2026年將優先開放東勢至石岡段搶先通車，目標於2029年全線完工啟用。
江啟臣說，東勢、豐原與石岡地區長年受限於地形與交通瓶頸，東豐快速道路的推動對地方民眾意義重大，而第一標公老坪山隧道段，將打造全長近2公里的雙向隧道，不僅地質複雜，施工難度高，工程總經費高達57億4400萬元，展現市府推動區域交通建設的重大決心，未來通車後，不僅能改善上下山交通不便的狀況，也有助於緊急救援與產業發展。
建設局長陳大田表示，「東勢－豐原生活圈快速道路」總經費達193.7億元，主計畫全長9.6公里，分為5個標段施作，其中第4、5標跨越大甲溪橋梁與東勢段工程已完工，而第1至第3標曾因環評問題一度延宕，經市府團隊積極協調，現已全面克服困難，全線穩健推進中，
建設局說，「東勢－豐原生活圈快速道路」第3標工程作為推動「山城生命救援線」的重要路段，自石岡銜接至既有大甲溪橋梁及東勢段，預計基礎工程將於今年8月完成，並於2026年將優先開放東勢至石岡段搶先通車，目標於2029年全線完工啟用，第1標隧道段為全線最艱鉅工程，工期約58個月。
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