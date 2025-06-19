南投採購腸病毒71型疫苗 供弱勢嬰幼童免費接種
南投縣衛生局採購腸病毒71型疫苗，提供縣內出生滿2個月至未滿6歲低收、中低收入戶嬰幼童接種。衛生局指出，腸病毒疫情升溫，每名幼童應接種2劑，約有1000名嬰幼童可受惠。
南投衛生局今天發布新聞稿表示，近期腸病毒疫情有上升趨勢，南投縣8日至14日腸病毒門急診就診計104人次，與前一週69人次相比明顯增加。
南投衛生局指出，由於腸病毒沒有特效藥，只能採取支持療法，不過可藉由接種腸病毒71型疫苗，預防病毒侵襲，但中央尚未將其納入公費常規疫苗接種，如自費接種，每劑疫苗費用約新台幣4000元，對弱勢家庭來說是可觀的經濟負擔。
衛生局人員接受中央社記者電訪表示，南投縣採購腸病毒71型疫苗，提供設籍在南投縣出生滿2個月至未滿6歲低收、中低收入戶嬰幼童接種，每名嬰幼童應接種2劑，2劑間隔至少1至2個月，全縣粗估約有1000名嬰幼童可受惠。
衛生局說明，自民國113年4月1日起符合接種資格的嬰幼童，家長可攜帶健保卡及身分證明文件至縣內各鄉鎮衛生所接種；另外提醒家長，因疫苗採分批到貨數量有限，建議接種前先致電衛生所預約。
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