就想睡這裡？3進3出還指定租屋 台中1廣場遭女街友占據

台中市列冊街友人數六年成長84%，大里區社區公共空間內新人行廣場遭一名女街友占用，成為髒亂點，社會雖安置，但女遊民三進三出，近日同意協助租屋，但指定租屋範圍要在廣場附近，讓居民很頭疼。社會局表示，女街友多次安置又跑回公園，無工作意願，將持續關懷和協助租屋，輔導回歸正常生活。

今天上午9點30分，大里區內新里長林溢源、市議員張芬郁服務處、大里區公所、建設局養工處會勘內新人行廣場，討論裝設監視器、組聯合稽查小組等，維護大里公園、內新人行廣場等處的整潔和安全等。

張芬郁說，台中市列冊街友人數從2018年219人到去年增至403人，增加84%，顯見市府對街友問題束手無策，街友集中在台中火車站，近年大里區某些公園也出現街友占據涼亭，變成髒亂點，讓附近居民頭痛，反觀台北市列冊街友從2019年的675人，逐年減少到今年列冊430人，盼能借鏡台北經驗，協助街友「脫遊」。

林溢源說，大里公園和內新人行廣場長期有街友問題，陸續輔導後，各都僅剩一名街友。以內新人行廣場為例，從原本三、四人，目前剩一名女街友在當地出入一年多。

鄰近住戶反應，女街友喝酒、亂丟煙蒂、在停車場廁所洗澡等，社會局雖曾安置，但三進三出，認為安置受拘束，最近女街友終於同意社會局和家人協助租屋，卻指定租屋範圍要在廣場附近，讓協助的單位很困擾。

林溢源表示，內新人行廣場鄰近多棟集合住宅，除了女街友，附近聚集的民眾打牌抽菸、亂丟垃圾，甚至有人隨地便溺，公園永遠掃不乾淨，但主管機關都表示抓不到「現行犯」無法可管，市府同意在公園裝設監視器，並組成聯合稽查小組、設置巡邏箱等，維護公園和鄰近社區的安全。

社會局表示，已設置4處臨時收容所和4處中繼住宅，共可安置70人，目前45人接受安置，後續社工再依街友就業意願和能力，提供補助房屋租金和自立生活；今年至3月已2679人次關懷訪視，提供46人就業服務。

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