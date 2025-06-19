疣胸琉璃蟻又咬人了 建議農民落實清園及病蟲害防治

疣胸琉璃蟻近來又開始入侵人類活動範圍，並攻擊人類，對此台中市農業局表示，疣胸琉璃蟻不會直接危害農作物，因此目前不被認定是農業害蟲，也尚未有推薦用農藥，只是常因族群擴展，而有干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活等問題，台中市府目前已召開跨局處分工會議，加強全市宣導及防治工作。

台中市農業局指出，疣胸琉璃蟻由於數量龐大、攀爬力強，喜歡食用蚜蟲、介殼蟲分泌的蜜露，如果農地中有這些蜜露昆蟲，就會吸引疣胸琉璃蟻爬進農地，間接導致農田裡的蚜蟲、介殼蟲增加。

而最主要的原因是農地果園的落果及落葉，吸蚜蟲、介殼蟲的增加，也直接引來疣胸琉璃蟻的族群，因此建議農民在農地一定要進行清園及一般病蟲害防治，如此才能讓該疣胸琉璃蟻田間族群數量減少，是預防蟻害最根本且有效的方法。

疣胸琉璃蟻非屬農業害蟲，因此目前無核准使用之農藥，農業局表示，若大量蟻害發生干擾農事操作，農民可使用免登記植物保護資材-皂素或自製肥皂水噴灑，使其窒息死亡，或用3%硼酸或硼砂混合10-20%糖水自製餌劑誘殺。

另購買免登記植物保護資材，可向耕地所在地農會申請友善環境植物保護資材推廣計畫的補助，另民眾針對居家環境問題，可於「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」查詢環境部核准的環境用藥，或洽詢病媒防治業者協助防治，並注重環境清理如清理竹竿、水管與廢棄物，可避免琉璃蟻藏匿或攀爬侵入。