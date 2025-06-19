疣胸琉璃蟻大軍來襲！入侵果園、天花板築巢 民眾不勝其擾
疣胸琉璃蟻在中南部釀成蟻災，大舉入侵果園，影響收成，甚至登堂入室破壞電箱及電腦主機，令民眾不勝其擾，立委陳素月今天邀請農業部及環境部等官員，實地到彰化八卦山區會勘，將啟動跨部會的系統調查與防治策略。
依疣胸琉璃蟻專家彰化師範大學生物系教授林宗岐研究，疣胸琉璃蟻是台灣本土性蟻類，分布在海拔500至600公尺以下山麓竹林、荒廢農園等環境，原本不會對人類居家環境造成影響，但從約10年前，疑因外在環境變化，包括天氣變熱、耕作及蟲害防治方式，造成疣胸琉璃蟻由南北遷，以及由野外而進入室內的行為模式改變，在天花板、隔間夾板、電箱等居家設施築巢，電線、水管及網路線都成了「蟻道」，進入室內，造成民眾生活困擾。
疣胸琉璃蟻釀成蟻害，雖然農政單位積極防治，但成果不彰，最近八卦山區的咖啡園、荔枝園，甚至沿線住家都被琉璃蟻大量入侵。立委陳素月接獲民眾陳情，今天邀請農業部動植物防疫署副署長杜麗華、環境部化學物質管理署副署長陳淑玲等人，前往位於社頭鄉及彰化市的八卦山區會勘。
陳素月說，資料顯示，全台從新竹以南到高雄市共有9縣市傳出疣胸琉璃蟻災情，以彰化縣社頭鄉住家為例，生活品質大受影響，但琉璃蟻與分泌蜜露的介殼蟲及蚜蟲互利共生，造成芭樂、龍眼農採收不易，並受蟻酸攻擊；彰化市咖啡農鄭錫鴻反映，在採收咖啡豆後，才發現果損，不得不打成低級品。
陳素月說，近年來，官方宣導使用硼酸及蔗糖水，卻因配方濃度抓取不易，民眾普遍認為成效不佳，目前也沒有核准使用的農藥。由於琉璃蟻對民眾生活及農友農事造成影響，希望政府肩負防治責任。
杜麗華說，由於琉璃蟻不是農業有害生物，因此目前沒有核准的農藥，農地防治琉璃蟻，可以農藥防治與琉璃蟻共生的蚜蟲或介殼蟲，以減少其食物來源，長期可考慮調配硼酸糖液餌劑誘殺，放置容器內供螞蟻取食，同時也要加強田間衛生，定期修剪並清除田間雜物，避免吸引琉璃蟻躲藏。
陳淑玲表示，防止疣胸琉璃蟻入侵住家，針對琉璃蟻可能躲藏的地方，如天花板等，進行環境整頓，並在家門口、窗戶等，噴灑殺蟲劑等形成阻絕帶，在疣胸琉璃蟻入侵住家管道，如電線桿、水管等，在接近居住處，也噴上殺蟲劑等進行阻絕，一旦入侵住家，則可選用中央已核准的9項環境用藥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言