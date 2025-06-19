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台中國際機場新航線陸續增加 市區聯外交通仍有不足
隨著台中國際機場的國外新航線的陸續增加，民眾反映機場的聯外交通不便，立法院交通委員會今天現場履勘視察，台中市交通局表示，除已建置19條機場公車網絡，再增2條聯外接駁公車，但目前公車3個月台運用相當吃緊，停靠月台的不固定，旅客指出搭乘並不方便。
立委蔡其昌說，隨著國際航班持續增加，旅客通關與檢疫、行李處理等動線與設備，工作量大幅增加，不過實際履勘後發現，旅客下機後通關手續已可縮短至20分鐘內完成，但仍要求機場飄因應未來航線拓展後的人潮，並再次要求改善機場聯外公車與大眾運輸系統，讓中部民眾享有更便捷的機場交通。
蔡其昌指出，台中捷運橘線延伸海線可行性評估已決標，地方民代一致希望未來須一次核定、同時施工，也爭取增設台灣好行公車路線，預計將新路線由清水出發，經機場及台中各大重要景點，讓旅客可以快速從機場前往台中各大景點。
市議員楊典忠並建議，解決海線居民對外的交通不便，配合台中國際機場的運能，希望中央路政單位能夠體察海線居民的需求，設置海線地區的國道客運轉運站，結合台中市交通局既有的21條快捷路線，因應國際機場入境旅客持續成長，爭取周邊交通路網，完善國門交通動線。
交通局長葉昭甫指出，台中國際機場的公車路線從2條擴增到19條，提供平日450班次、假日400班次的路線服務，路網遍及高鐵台中站、台鐵台中、豐原、新烏日、沙鹿、清水、大甲等主要車站，以及水湳、朝馬等國道客運轉運節點；更有一條聯繫南投埔里、日月潭觀光地的6670E公路客運提供城際服務，今年將機場出發，串聯高美濕地、梧棲觀光漁港等知名景點的679路公車轉型為「台灣好行活力海洋線」。
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