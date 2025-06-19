立委推老舊港務大樓改建 未來與中捷藍線末站共構

立法院交通委員會19日赴台中海線地區進行視察，立委蔡其昌前往針對多項海線重大建設進行實地了解與推動討論。此次視察重點包括：蔡其昌長期爭取、未來將與捷運藍線末站共構的「台中港務大樓改建計畫」、「國道四號清水延伸段」進度，以及「台中國際機場的航線拓展、場內動線與聯外交通改善」等工程。

對此，交通部長陳世凱表示，交通部將全力協助相關計畫推動，盼透過中央與地方攜手合作，加速完善台中海線整體交通建設，帶動地區發展。

蔡其昌表示，他長期關心台中港發展，從爭取藍線延伸至台中港、要求B1站與港務大樓共構等，同時配合老舊港務大樓的改建，目前改建的可行性評估已接近期末報告階段。未來新大樓可讓港區各行政單位集中進駐，實現民眾「一站式服務」，同時引入商業機能，推動海線產業升級與發展。

蔡其昌提到，除了公務機關外，先前爭取台中港作為風電產業的運維港，目前離岸風電等產業大量進駐，但港區辦公空間卻不足，員工常需遠赴市區辦公，對海線發展不利，未來類似產業亦可進入新大樓商辦空間。

在聯外交通部分，蔡其昌持續推動國道四號延伸銜接西濱快速道路及台中港，強化台中港對外道路系統，減少車流壅塞，保障交通安全，也能帶動港區物流與觀光運輸效能，目前由高公局辦理先期評估中。

此外，交通委員會也前往清泉崗機場，實地了解機場的營運現況。

蔡其昌說，隨著國際航班持續增加，旅客通關與檢疫、行李處理等動線與設備，他先前多次在立法院質詢要求改善，而今旅客下機後通關手續已可縮短至20分鐘內完成，同時要求機場滾動檢討以因應未來航線拓展後的人潮，並再次要求改善機場聯外公車與大眾運輸系統，提及捷運橘線延伸海線可行性評估已決標，未來須一次核定、同時施工，讓中部民眾享有更便捷的機場交通。

蔡其昌也爭取增設的台灣好行公車路線，預計將新路線由清水出發，經機場及台中各大重要景點，讓旅客可以快速從機場前往台中各大景點，有利拓展國際旅客來台中觀光。