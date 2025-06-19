盧秀燕用10秒掌聲換來一座圖書館 董座賣2廠房捐1.2億圓夢

羅布森董事長汪世旭為一圓閱讀夢，先在台中偏遠烏日溪尾里蓋書店「十年不關」，後開家族會議、賣掉2處工廠再籌1.2億元捐給台中市政府，在南屯區文心拖吊場舊址興建「羅布森圖書館」今天開工，預計明年底啟用。

台中市文化局統計，目前台中市有50座圖書館，包括羅布森圖書館在內有5座是民間捐贈，預計今年開館有3座，為台中綠美圖、東勢許良宇圖書館，以及北屯溪東圖書館，今年動工有安藤忠雄「童書之森」圖書館和羅布森圖書館。

市長盧秀燕致詞時，邀請現場民眾以10秒掌聲向羅布森致敬，笑稱「10秒掌聲，換來1座圖書館」。

盧秀燕表示，感謝汪世旭捐建，「羅布森圖書館」位南屯區黃金地段，原是文小65用地，地方民代不斷希望遷移，汪世旭推廣閱讀，繼2013年在台中偏遠的烏日區溪尾里稻田中，開設「羅布森書蟲房」書店，堅持做到「十年不關」，豐富偏遠學童閱讀環境，如今捐1.2億元給台中市政府興建這座圖書館，今天開工動土後，預計明年底完工啟用。

她還爆料，汪還開家族會議，賣潭子、越南兩座工廠籌措1.2億元，要蓋最美最好的圖書館，比世界首富更有愛。她也實現要在南屯蓋圖書館的政見，在最好的地段做文化建說。

汪世旭說，感謝市府、社會大眾等成全，讓他圓一個少年夢，在他耳順之年，能一圓閱讀之夢； 與會的麗明營造董事長吳山春也受感動，當場宣布，他將在下周一捐贈2億元，在台中興建「小豬藝文基地」博物館。