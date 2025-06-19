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打造海線新地標、港務大樓規畫為智慧大樓 國道延伸入港

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
蔡其昌敦台中港務大樓改為現代智慧型的商辦大樓，考量捷運站未來和港務大樓未來只進行天橋連通，交通部長陳世凱（右）拍板決定，同意港區進行大樓改建計畫並報部後推動。記者黑中亮／攝影
蔡其昌敦台中港務大樓改為現代智慧型的商辦大樓，考量捷運站未來和港務大樓未來只進行天橋連通，交通部長陳世凱（右）拍板決定，同意港區進行大樓改建計畫並報部後推動。記者黑中亮／攝影

隨著台中港貨運量增加，同時已成為大型風力發電的運尾港，但數十年來老舊的港務大樓，早已經不敷 使用，且海線很久沒有現代智慧型的商辦大樓，考量捷運站未來和港務大樓未來只進行天橋連通，在交通部長陳世凱拍板下決定，同意獨自進行改建計畫並報部後推動，至於「國道四號清水延伸段」，原本評估是與台61線相連，但考慮要聯絡台中港，蔡其昌建議不如可行性評估台17線是否更為恰當。

立法委員蔡其昌推動舊台中港港務大樓改建，今邀交通部長陳世凱視察進度，基於原本將配合捷運藍線共構而改建，蔡其昌指出，從爭取藍線延伸至台中港、要求B1站與港務大樓共構等，同時配合老舊港務大樓的改建，目前改建的可行性評估已接近最後階段；強調未來新大樓可讓港區各行政單位集中進駐，實現民眾「一站式服務」，同時引入商業機能，推動海線產業升級與發展。

在台中港聯外交通部分，公路局計畫將國道四號延伸銜接西濱快速道路及台中港，強化台中港對外道路系統，減少車流壅塞，保障交通安全，也能帶動港區物流與觀光運輸效能，但蔡其晶現場並建議國道四號可以不妨考量延伸到台17線公路，反而更能導引貨運車直接從港區連上國道，目前兩案均由高公局辦理先期評估中。

交通部長陳世凱表示，無論是未來將與捷運藍線末站共構的「台中港務大樓改建計畫」、「國道四號清水延伸段」進度，交通部將全力協助相關計畫推動，盼透過中央與地方攜手合作，加速完善台中海線整體交通建設，帶動地區發展，打造台中港變成海線的新地標。

蔡其昌敦台中港務大樓改為現代智慧型的商辦大樓，考量捷運站未來和港務大樓未來只進行天橋連通，交通部長陳世凱（右）拍板決定，同意港區進行大樓改建計畫並報部後推動。記者黑中亮／攝影
蔡其昌敦台中港務大樓改為現代智慧型的商辦大樓，考量捷運站未來和港務大樓未來只進行天橋連通，交通部長陳世凱（右）拍板決定，同意港區進行大樓改建計畫並報部後推動。記者黑中亮／攝影

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