反火葬場與反畜牧糞尿處理中心合流 到彰化縣府陳情抗議

彰化縣政府計畫在溪湖鎮興建「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，以及在芳苑鄉建火葬場，同遭附近民眾抗爭，今天兩股反對勢力合流，共有10多人到縣府廣場前舉牌抗議，堅定反對興建的立場，要求縣府尊重民意；縣府回應均依相關法規辦理。

彰化縣養豬數達70多萬頭，是全台第三大養豬縣，為了減輕養豬廢水造成汙染，縣府規劃在彰化溪湖鎮西勢里設置豬糞尿處理中心，預計可處理相當6萬頭豬的糞尿，收集以共同處理中心為半徑，方圓3公里的畜牧場，收集量能為600公噸。

率眾抗議的溪湖鎮西勢里長蔡福助表示，處理中心應該要做環境影響評估，不過縣府和環境部卻認為不需做環評，他們已向行政法院提出訴訟，希望此案依法進行環境影響評估，在訴訟過程中，縣府應暫停推動，再開說明會，他會出席和縣府官員針對處理中心議題辯論，才能凝聚共識，盼縣府聽到民眾心聲。

針對「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」興建問題，農業處表示，縣府為利溪湖鎮鎮民進一步瞭解共同處理中心未來概況及爭取鎮民認同，已在2023年至2024年間共辦理3場觀摩會、1場公聽會及1場說明會，期望未來能建置全國一座公辦民營共同處理中心，成為在地環境教育場域，並與在地居民共同監督處理中心運作狀況，以維護周遭居民生活品質。

彰化二林芳苑反火葬場自救會林麗美表示，先前縣府在王功福海宮舉辦二林芳苑火葬場說明會，會場幾乎擠滿外地人，本地人反而無法入場，會中更有民眾因衝突受傷，縣府不曾派人慰問，又以提告手段壓制無辜百姓，但她們反對設火葬場的立場絕不動搖，並要求縣府再開說明會。