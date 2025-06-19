內水排不出去才最可怕 南投議員促設抽水站應戰颱風

颱風季來臨，南投縣議員張秀枝關切貓羅溪疏濬不足，恐重演去年凱米颱風帶來的淹水災情，要求縣府增設抽水機並加強防洪。縣府表示，已請水利署檢討防洪標準外，也正推動滯洪池與大型抽水站建設，以從根本改善排水功能。

張秀枝指出，貓羅溪行水區目前雜草叢生，恐影響行水效率，建議縣府督促第三河川分署儘速清除高莖雜草，視情況設置攔砂壩。她強調，颱風發布時，應預置抽水設備，加快內水排出速度，以應對突發性強降雨，保障民眾財產安全。

南投副縣長王瑞德表示，貓羅溪淹水主並非堤防潰決，而是豪雨期間內水排不出去。為強化防汛能力，縣府已於致函水利署，請第三河川分署重新檢討貓羅溪防洪斷面是否達百年防洪標準，同時規劃增設抽水機因應。

王瑞德指出，縣府執行中的「外轆排水治理工程」是最關鍵的治水建設，總經費超過12億元，目前滯洪池用地取得已有進展，多數地主已同意配合。未來完成後，將可設置大型抽水站，提升整體排水效率，有效紓解內水問題。

他也提醒民眾，颱風季節期間應避免將車輛停放於貓羅溪畔高架橋下空地，或長時間居住於防汛道路沿線農舍，這些地區雖有堤防保護，但若遇短時強降雨，仍有淹水風險，務必提高警覺。

王瑞德表示，縣府將持續與中央單位合作，全面盤點潛勢地區防洪需求，提升整體水患治理效能，朝減災目標邁進。