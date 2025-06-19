台中4座民間捐建圖書館 這座圖書館藏洋蔥...紀念已故愛子

羅布森董事長汪世旭捐贈1.2億元，在台中市南屯區文小65用地，興建高綠覆率的生態地景圖書館，命名為「羅布森圖書館」，今日動工，預計2026年底完工，是台中第4座民間捐建的圖書館。

文化局表示，台中市由民間捐贈的圖書館包括已落成的南屯李科永紀念圖書館，以及興建中的北屯溪東圖書館、東勢許良宇圖書館。

李科永紀念圖書館2018年落成，是台中第一座民間捐贈、政府營運的圖書館。由李科永後代子孫李鵬雄等3人捐贈8500萬元興建，台中市政府投入3000萬元內部裝修及綠化工程共同完成，圖書館坐落在公園內，吸引不少親子前來。

台中北屯區人口快速成長，已突破30萬人，成為台中市人口數最高的行政區，北屯區3間圖書館都聚集在溪西地區，溪東地區尚未有圖書館；因應溪東地區快速發展，台中市私立文英基金會捐贈市府1.4億元，市府發包圖書館工程，在北屯區文中小7用地、廍子國小旁新建「溪東圖書館」，預計明年初完工。

東勢許良宇圖書館目前興建中，是已故前台紙董事長許良宇的父母許景堂與李碧虹對愛子無盡的思念。許良宇出生東勢山城，他考取律師資格、又拿到台大商學碩士，不僅擔任執業律師，更曾擔任台灣紙業與VIVA購物台董事長，帶領台紙轉型。

許良宇熱愛閱讀，也是馬拉松跑者，熱衷於參加世界各地賽事，但2017年卻因意外辭世，他的雙親相當悲痛，想起許良宇生前「取之社會、用之社會」的理念，決定將愛子生前的積蓄捐出，與市府斥資1.9億元在故鄉東勢興建圖書館嘉惠鄉親，並以愛子的名字命名。

文化局指出，台中4座民間捐建的圖書館，都由民間主動聯繫市府，有捐建者支持閱讀，也有捐建人為了紀念愛子，且捐建也可減稅；由捐建人蓋主建築，市府則編列裝修預算，負責後續的維護人力與管理，「公私協力」打造閱讀基地。