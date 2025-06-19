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李安策畫片單！金馬經典影展台中場 今天下午開放預購

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
「2025金馬經典影展：不是冤家不聚頭」台中場7月25日登場，今天下午1時起開放單場預購。圖／台中市政府提供
「2025金馬經典影展：不是冤家不聚頭」台中場7月25日登場，今天下午1時起開放單場預購。圖／台中市政府提供

台中市影視發展基金會與金馬執委會共同主辦的「2025金馬經典影展：不是冤家不聚頭」台中場，將在7月25日大魯閣新時代威秀影城登場，共30部電影，由國際知名導演李安策畫片單，包含「生死問題」、「一夜風流」等1930到1950年代名片，今天下午1時起開放預購。

台中影視發展基金會表示，今年影展主題是「Screwball Comedy」（中譯：瘋狂喜劇、脫線喜劇），是好萊塢1932年到1952年間非常流行的電影類型，結合愛情、鬥嘴與社會寫實；首次擔任策展與節目顧問的李安說，他早期的「推手」、「喜宴」、「飲食男女」就深受這類電影影響。

影展從7月25日到8月3日，位於大魯閣新時代威秀影城2廳，包含大導演恩斯特劉別謙、法蘭克卡普拉、霍華霍克斯、喬治庫克與普萊斯頓史特拉斯等人的作品；單場預售票160元，今天下午1時起在金馬影展官網開放購買，此外還有限量100套超級影癡套組，台中場3900元看完30部電影。

影視發展基金會指出，除了30部電影，台中場還有一系列獨家活動，第一場是7月12日選片指南，由金馬影展執行長聞天祥主講，6月30日開放報名；7月27日到29日有專為國高中生舉辦的「影迷新世代」，帶學生映前導讀、專場放映與映後討論，6月27日開放報名。

基金會執行長張婉瑜表示，前幾年的主題分別是導演、國族、運動、明星，今年又是全新的視角，將給這個夏天帶來最暢快瘋狂的電影假期；影迷入場後獲得該場次專屬電影貼紙，集滿12張不同的貼紙，可以升級為經典卡友，享有專屬購票優惠，詳情可上金馬影展官網查詢。

「2025金馬經典影展：不是冤家不聚頭」將放映30部「Screwball Comedy」風格電影，片單由大導演李安親自策畫。圖／台中市政府提供
「2025金馬經典影展：不是冤家不聚頭」將放映30部「Screwball Comedy」風格電影，片單由大導演李安親自策畫。圖／台中市政府提供

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