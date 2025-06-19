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國慶焰火在南投 名間、草屯設接駁站緩解車潮人潮

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
內政部常務次長吳堂安、南投縣長許淑華討論國慶焰火施放規畫。圖／南投縣政府提供
內政部常務次長吳堂安、南投縣長許淑華討論國慶焰火施放規畫。圖／南投縣政府提供

今年雙十國慶焰火首度落腳南投，縣府將結合世界茶業博覽會，串聯南北、擴大成連續數日的觀光盛會。內政部常務次長吳堂安也與縣長許淑華會商114年活動規畫，並會勘南投市貓羅溪畔的焰火施放地點。

許淑華表示，國慶焰火是中央年度重點慶典，南投歷來也有施放焰火的歷史，中興新村曾在台灣光復節施放焰火，南投燈會也會在貓羅溪畔施放焰火。這次南投爭取到國慶焰火施放機會，縣府將全力籌備，也盼中央提供寶貴經驗。

「白天逛茶博、晚上看焰火！」許縣長強調，這次規劃不是只辦10月10日當天，而是從茶博會開幕起，就安排串聯活動。南北兩端的名間、草屯將設接駁站，解決南投無高鐵直達的不便，推動低碳旅遊，活絡在地觀光及農特產行銷。

她指出，國慶焰火歷年吸引數十萬人潮，這對南投是重大機會。縣府已開始交通動線與接駁規劃，並將管制施放地點周邊，維護安全秩序，也希望藉此帶動旅宿、餐飲等整體觀光產業發展。

吳堂安表示，國慶焰火由內政部統籌，會與地方將分工合作。他建議民眾「不要急著走」，能住一晚體驗南投之美。中央將設專責窗口，與縣府密切協調，務求活動順利圓滿。

國慶焰火預定在貓羅溪畔的道濟禪寺施放，許淑華和吳堂安也到道濟禪寺參香祈福，預祝活動順利進行。屆時焰火區域將實施交通管制，縣府呼籲民眾提前規劃行程，享受茶香與焰火交織的南投秋季盛會。

內政部常務次長吳堂安、南投縣長許淑華到道濟禪寺參香，祈求國慶焰火施放順利。圖／南投縣政府提供
內政部常務次長吳堂安、南投縣長許淑華到道濟禪寺參香，祈求國慶焰火施放順利。圖／南投縣政府提供

國慶焰火

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