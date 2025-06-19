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時代眼淚！台中4大舞廳最後一家「白雪大舞廳」吹熄燈號

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中4大舞廳隨白雪大舞廳拉下鐵門，已全數歇業。記者趙容萱／攝影
台中4大舞廳隨白雪大舞廳拉下鐵門，已全數歇業。記者趙容萱／攝影

台中舞廳文化全盛期的「4大舞廳」最後一家白雪大舞廳，曾是南北二路「喬事」地標，門口停滿賓士「黑頭車」，隨著酒店崛起，2020年3月停業至今，未見復業跡象，業者蔡泗龍說，因手足爭訟加疫情打擊，只能暫停營業，「金大班的最後一夜」舞曲恐再難響起。

業者蔡泗龍說，白雪大舞廳是他的父親蔡謀江創立，他在2006年接手經營，近年因手足為父親遺產爭訟鬧上法院，加上疫情後，營運更顯艱難，忍痛在2020年3月暫停營業，現在都在跑法院，白雪大舞廳未來何去何從？目前還沒有想法。

1970年代經濟起飛，台中4大舞廳南夜、夜總會、小夜曲及白雪等崛起，台中車站附近有歌廳秀應運而生，鄧麗君、高凌風、洪榮宏、鳳飛飛等紅星登台駐唱，見證當年舞廳、秀場黃金年代。

白雪大舞廳自1964年開業以來，曾是台中舞廳的繁華知名地標，開業初期因為沒有國道1號，舞廳位處五權路為省道台一乙線（縱貫線道路），成為南北二路相約「喬事」地標，門口經常停滿賓士「黑頭車」，全盛時期舞小姐逾300人，與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並列台中4大舞廳。

地方人士表示，白雪大舞廳曾因一名當地民選官員涉足被記大過，引起熱議，當時無論是工商業、黑白兩道「喬事」有只有酒家、舞廳可選，白雪大舞廳有樂隊、舞小姐，在白雪消費是最有面子，來白雪的「大哥」很多，很多舞小姐交際手腕了得，競相爭取上位，最喜歡熟客稱呼她們為「大嫂」，風光一時。

地方人士說明，隨著金錢豹等酒店崛起，舞廳文化也逐漸沒落，各大舞廳也不再只在夜間經營，拉長時段推出午茶，但老顧客、舞小姐年華老去的，越來越落沒，一家一家的關。白雪經歷疫情，員工比客人還多，「30個員工看7個客人跳舞」，穿西裝老客人落幕離開舞池，舞小姐都散掉了，在2020年3月停業。

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