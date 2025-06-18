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暑假歌仔戲曲研習將登場 彰化新和興劇團帶大家逛花燈

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
新和興青年團爭取文化部文化資產局補助暑假期間開設二梯次「民間歌仔戲研習營」，6月20日開放報名。圖／新和興青年團提供
新和興青年團爭取文化部文化資產局補助暑假期間開設二梯次「民間歌仔戲研習營」，6月20日開放報名。圖／新和興青年團提供

彰化縣新和興青年團爭取文化部文化資產局補助暑假期間開設二梯次「民間歌仔戲研習營」，由歌仔戲國寶廖瓊枝老師的藝生江怡璇、童婕渝等人指導「陳三五娘」中的「逛花燈」折子戲，讓大家學習傳統戲曲之美，並粉墨登場體驗一日演員舞台魅力，6月20日上午10點起開放報名，額滿為止。

新和興青年團團長江怡璇表示，8月開設二梯次的「學戲藝．滾歌仔」歌仔戲研習營教授的是歌仔戲國寶廖瓊枝老師的經典劇目「陳三五娘」中的「逛花燈」折子戲，內容包含經典唱腔、身段與紮實基本功。

此次將由廖瓊枝老師的4位藝生與新和興青年團協力授課，每梯次研習共3天，從基礎身段、唸白、唱腔學起，最後一天成果展演，研習時間為第一梯次8月1日到3日在台中市文資局衡道堂，第二梯次是8月11到13日在彰化南北管音樂戲曲館。

研習班招收對象為中部地區16至45歲對戲曲有興趣的青壯年，每班不超過25人，額滿為止，詳情可查詢新和興青年團FB粉絲專頁。

青年 歌仔戲

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